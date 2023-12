Egeskov Slot er kulisse for ny roman og tv-serie

En ny roman og tv-serie kommer til at tage udgangspunkt i det historiske Egeskov Slot.

Det er forfatterparret Anne-Grethe Bjarup Riis og Thomas Rydahl, der står bag romanserien. Den første roman får titlen "Ulykkens år" og udkommer i 2024 på Politikens Forlag. Det skriver forlaget i en pressemeddelelse.

Der er planlagt yderligere to bøger i serien, som skal udkomme i 2025 og 2026.

Filmrettighederne er solgt til SAM Productions, der er i fuld gang med at udvikle en dramaserie til tv baseret på romanerne.

Første bog i serien er fiktion inspireret af virkelige hændelser og udspiller sig i anden halvdel af 1800-tallet. Den handler om et dødsfald, der vender op og ned på livet for slottets beboere herunder den unge baronesse, der ikke længere kan følge sit hjerte og gifte sig med sit livs kærlighed, men i stedet skal vies til en adelig mand for at sikre Egeskovs overlevelse.

Serien fortæller ifølge forlaget en del af Danmarks historie, som de fleste ikke kender. Temaerne er blandt andet opgøret med adelen, en spirende andelstanke og de første helt spæde tegn på kvindefrigørelsen.

Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig, der er niende generation på Egeskov Slot, er en tæt samarbejdspartner. Han er begejstret for projektet.

- Jeg er personligt meget glad for historiske romaner, så det at lægge hus til et så ambitiøst roman- og tv-serieprojekt, er en kæmpe glæde for os. Romanerne tager jo udgangspunkt i min familie og vores virkelighed her på slottet, og selv om der bliver digtet meget, lærer man stadig en masse om området og den tid, fortællingen foregår i, udtaler siger Michael Ahlefeldt-Laurvig.