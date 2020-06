I al slags vejr: Beboere og deres kære får bedre betingelser

Jeg håber vi snart kan åbne mere op Herdis Hanghøi (V), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune går nu et skridt videre i mulighederne for, at plejehjemsbeboere og deres pårørende kan komme tættere på hinanden.

Onsdag blev der således åbnet for syv såkaldte "hjerterum", hvor der er mulighed for at være sammen i al slags vejr.

De nye besøgsbokse var klar til at danne rammerne for de første coronasikre besøg onsdag. Foto: Rasmus Rask

Kommunen supplerer således den ordning, som blev givet for en måned siden. Her fik pårørende og beboere igen lov til at mødes med afstand, og i Faaborg-Midtfyn Kommune har det været under åben himmel.

Men som i ethvert andet hjerte er der flere rum, og de nye "hjerterum" er da også for en sikkerheds skyld delt op i to rum med en gulv til loft glasvæg.

Rummet er udstyret med blandt andet lyd, aircondition og er tapetseret med billeder fra den lokale natur - sågar loftet er prydet af en himmel.

God start på åbning

Pengene til besøgsrummene kommer fra staten, og i alt kostede de syv besøgsrum i omegnen af en million kroner.

- Det har været en rigtig hård og frustrerende periode. De ældre føler sig glemt, fordi de er isoleret, og de pårørende har været lige så frustrerede, fordi de ikke kunne komme og være sammen med deres kære, siger Herdis Hanghøi (V), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, om tiden siden coronavirussen covid-19 lukkede landet ned 11. marts.

Men nu kan der ses fremad, og det glæder udvalgsformanden sig over:

- Det her er en god start på en åbning, som forhåbentlig kommer inden så længe. Men nu har vi i hvert fald muligheden for, at man kan mødes - også når det er dårligt vejr.

- Jeg håber vi snart kan åbne mere op. Vi har så stadig muligheden for, at man kan beskytte de allermest sårbare borgere, siger Herdis Hanghøi.

Udover at mødet mellem beboerer og pårørende er adskilt af en glasvæg, er der to indgange, så man slet ikke kommer i fysisk kontakt med hinaden. Er beboeren sengeliggende, er der plads til at en seng kan køres ind.

Besøgsrummene er mobile, og vil blive stående så længe der er behov for dem. På den anden side af coronarestriktionerne kan rummene bruges andre steder i kommunen, vurderer Herdis Hanghøi.