Ilja er stadig rundt på gulvet efter vildt moment med Robbie Williams

- Det var fuldstændigt surrealistisk.

Meget var dog også rimeligt langt fra normalen, da Robbie Williams lørdag gav koncert på Heartland.

Alle blandt publikum kom nemlig på fornavn med 35-årig "Illyian", der arbejder som projektleder i København.

Den britiske verdensstjerne kastede sin kærlighed på københavneren og førte samtale med ham over flere numre - hvilket var til enorm underholdning for publikum.

Godt nok er Illyians rigtige navn bare Ilja. Og han er slet ikke russisk, som Robbie Williams ellers ved en misforståelse fik overbevist hele koncertpladsen om.

Et sug gik ligefrem igennem Robbie og dernæst pladsen, da Ilja råbende forsøgte at forklare, at hans lidt atypiske navn bare er af russisk oprindelse.

- Fucking... Fejltagelsen af internationale dimensioner, jeg lavede i Danmark, lød det jokende fra briten.

Den lille - men tydeligvis betydelige - misforståelse betød dog intet for Ilja Olsen.

- Det var bare pisse sjovt, siger Ilja Olsen mandag til TV 2 Fyn. (Se den sjove udveksling i videoen herover)



Hurtigt blev Robbie dog også bare enig med sig selv - og publikum - om, at Ilja er fra Finland og hyggen mellem de to herrer fortsatte.

- Det krævede alt for mange ord at forklare, og han havde svært ved at høre, fortæller hovedpersonen, der kun stod få meter fra Robbie Williams, da sangeren indledte den længere samtale med Ilja.

Viste sin "bum bum"

Og måske var det en pointe i sig selv, at hørelsen ikke længere er for god.

For Robbie Williams snakkede nemlig med Ilja i over ti minutter om sin ungdom, Take That og sin "bum bum", der ikke er helt, hvad den har været.

- Jeg tror ærligt, at det var helt tilfældigt, at jeg blev valgt. Han havde bare brug for en ung mand at kunne fortælle om sin storhedstid til, siger Ilja Olsen.

For kroppen og "bum bum'en" er langt fra, hvad den har været. Det var tydeligvis overskriften på Williams 25-års jubilæumsshow. Til gengæld har han heller aldrig haft det bedre, end sin aften på Heartland, gjorde han det klart.