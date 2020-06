Mand sigtet for at påkøre 13-årig og forlade stedet

En ældre mand er onsdag eftermiddag blevet sigtet for mandag eftermiddag klokken 13.30 at have påkørt en 13-årig pige på Bjernevej i Faaborg, hvorefter han forlod stedet.

- Moralsk og etisk er det helt godnat, siger kommunikationsmedarbejder hos Fyns Politi Sunniva Pedersen-Reng og fortsætter:

- Ifølge færdselsloven har man en forpligtelse til at stige ud og orientere sig, hvis man har ramt noget, og sikre sig, at folk er okay.

Læs også Fynske borgmestre efterlyser nye regler til lystsejlere

Pigen gik med sin cykel sammen med en veninde, da en mindre grå bil kom kørende bagfra og ramte hendes cykel. Hun endte i grøften, men slap fra påkørslen uden større skader.

- Ifølge pigernes forklaring, kører bilen forbi og stopper længere henne, hvorefter en person stiger ud og kigger på bilen og kører videre, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Der er tale om en ældre herre fra lokalområdet, som politiet fandt frem til ved hjælp af en henvendelse om en bil, der passede til beskrivelsen, og som havde mindre skader.

Vedrørende sagen hvor en 13-årig pige blev påkørt mandag eftermiddag i Faaborg, har vi fundet frem til bilisten. Han er nu afhørt og sigtet i sagen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 17, 2020

Læs også Sag om vanrøgt af barn: Far beskriver tiltalt kvinde som en god og opmærksom mor