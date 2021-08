Ny udvikling: Nu må forældre få mere tid med døende Marco

- Marco kan ingenting, der er ingen udvikling eller fremgang, fortæller Heidi Trawel.

Heidi og Bo Trawel kæmper for mere samvær med sønnen, og forældrene var særligt frustreret over, at på sønnens etårige fødselsdag den 10. august, fik de kun en time i Marcos selskab, selvom Heidi og Bo Trawel havde søgt om ekstra samvær. For måske er det Marcos første og eneste fødselsdag.

Selvom forældrene er glade for, at Faaborg-Midtfyn Kommune har bevilliget forældrene mere tid sammen med Marco, er de ikke tilfredse endnu.

- Vi er først nået i mål, når vi har samvær med Marco på fuldtid. Jeg synes, det er voldsomt, at vi som forældre skal have hjælp fra pressen for at få vores barske historie hørt , lyder det.