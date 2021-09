Spænd hjelmen: Fyns største mountainbikepark snart klar

Mandag begynder arbejdet med at anlægge Fyns største mountainbikepark ved Svanninge Bakker. Et stort projekt, der har været flere år undervejs, og som har involveret mange forskellige mennesker og institutioner.

- Det er lykkedes over fire år i samarbejde med Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune og den kæmpe velvilje, der er fra deres side, at det her skal kunne lade sig gøre. Og så et kæmpe frivilligt engagement i området, siger Kewin Friis Kamelarczyk, der er projektleder i Geopark Det Sydfynske Øhav.

Projektet har ikke været gratis. Flere fonde har tilsammen bidraget med 1,5 millioner kroner til projektet, og Faaborg-Midtfyn Kommune har også bidraget økonomisk, fortæller Kewin Friis Kamelarczyk.