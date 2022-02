1.000 færre villaer på Fyn: Antallet af boliger til salg er det laveste i næsten 16 år

- På ejerlejlighedsmarkedet kan kommende købere glæde sig over, at der er lidt flere lejligheder at vælge imellem end for et år siden, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Til gengæld er priserne højere nu end for et år siden, siger hun i en pressemeddelelse.