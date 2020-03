13 mennesker i familien: Må vi tage i sommerhus i påsken?

Det har skabt forvirring blandt danskerne, at statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt, man skal lade være med at tage i sommerhus i påsken, fordi der samtidig ikke er direkte forbud imod det.

Både udlejere af sommerhuse og gæsterne er nu i knibe. Skal de tage i sommerhus eller blive hjemme?

Spørgsmål fra en fynbo Må man benytte et lejet sommerhus i påsken? Vi er en familie på 13! Poul Erik Hansen

Poul Erik Hansen og hans familie giver hinanden en årlig julegave, som er et sommerhusophold for hele familien i Blåvand. Problemet er bare, at familien tæller 13 personer.

- Jeg kan ikke finde ud af, hvilke regler der egentligt er på området. Det er meget uklart, siger han.

Udlejeren har sagt, at familien Hansen gerne må være 13 mennesker samlet, når det er privat udlejning.

Vil hæve bødestørrelsen

Men for at fohindre coronasmitten, har regeringen indført et midlertidigt forbud mod forsamlinger på mere end ti personer. Det koster 1.500 kroner per person, hvis man ikke overholder den regel.

Regeringen har foreslået at hæve dette niveau til 2.500 kroner per person, men det skal forhandles politisk, før det kan træde i kraft.

Forbuddet skal forhindre borgere i at samles mere end ti stykker i det offentlige rum - både ude og inde. Også private arrangementer med over ti personer i for eksempel lejede lokaler forbydes.

Bøderne gælder dog ikke i private hjem. Så for Poul Erik Hansen er dilemmaet, om man kan kalde et sommerhus for privat.

- Efter min mening er det ikke et privat hjem, når man lejer noget. Så er det business, siger han.

Og han ønsker ikke at få besøg af en politibil i indkørslen til sommerhuset i sin påskeferie.

Men Poul Erik Hansen har ingen afbestillingsforsikring. Han håber at få familiens sommerhusophold flyttet til et andet tidspunkt.

Drop familiearrangementer

Spørger man en ekspert, er reglerne også klare. I hvert fald så vidt, at det er gæsterne og ikke udlejeren, der står med ansvaret.

Daniel Skov, der er ph.d. stipendiat på Juridisk Institut på SDU, ser forsamlingsforbudet som en klar henstilling til at droppe store familiearrangementer for eksempel i påsken. Også i sommerhuset.

- Der gælder et midlertidigt forbud mod at forsamle sig mere end ti personer, uanset hvor disse ti personer måtte befinde sig. Så uanset om familien på 13 befinder sig i et lejet sommerhus, på stranden eller et hvilket som helst andet sted, vil de kunne få en bøde for overtrædelsen af det midlertidige forsamlingsforbud, siger han.

Udlejerne får ingen bøder

I et sommerhus er der ikke adgang for offentligheden, og derfor kan sommerhusudlejeren som udgangspunkt ikke holdes ansvarlig for, hvem der befinder sig i sommerhuset.

Derfor vurderer Daniel Skov, at sommerhusudlejere næppe vil kunne blive ramt af en bøde. Det, man kan straffes for i henhold til bekendtgørelsen, er at afholde eller deltage i arrangementer med flere end ti personer.

-Sommerhusudlejeren bør dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at forsamlingsforbuddet gælder, hvis lejeren har meddelt, at der kommer flere end ti gæster, eller sommerhuset har plads til flere end ti gæster. Men det er ikke sandsynligt, at en sommerhusudlejer vil kunne blive dømt for medvirken til overtrædelse af lovgivningen, siger Daniel Skov.

Storfamilier flytter booking

På kontorerne for sommerhusudlejning gløder telefonerne i disse dage med kunder, som gerne vil aflyse. Det gælder også hos Feriepartner i Middelfart.

Herfra peger ejer og direktør Torben Jersild på netop de mange storfamilier på over ti personer, der har ringet for at flytte deres booking.

- Vi flytter dem til nogle andre datoer, og det har kunnet lade sig gøre. De fleste husejere er meget fleksible. Men er det et privat hjem, når det er et sommerhus, eller er det ikke? Vores statsminister har ikke gjort det nemmere med de mange udmeldinger, siger han.

Sommerhusbesøg spreder smitte

Ifølge professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Trine Mogensen er der også gode grunde til, at det er bedst at blive hjemme fra familietræf i sommerhuset.

Hun råder storfamilierne til at lade være med et mødes, hvis de er over ti.

Ifølge hende kan udvidet rejseaktivitet fra eksempelvis hovedstadsområdet - der har flest smittede - til andre steder i landet også medføre smittespredning. Og det kan undgås, hvis folk bliver, hvor de er.

Ifølge Trine Mogensen opstår problemet, når mange potentielle smittebærere samles hos for eksempel købmænd eller i supermarkeder i områder, som ellers har været skånet for smitten.

- Da vil der være øget risiko for, at smitten breder sig mere i landet, siger Trine Mogensen

