Kan vi tage i sommerhus eller på camping i påsken?

Påsken plejer at være starten på turistsæsonen på Bøsøre Strand Feriepark ved Hesselager på Østfyn.

Men lige nu er alt uafklaret. Den store femstjernede campingplads åbner måske i påsken - måske ikke.

- Jeg ved faktisk ikke, om vi åbner. Det vil vi meget gerne, og jeg håber stadig, at det kan lade sig gøre. Vi er indstillet på at åbne for vores gæster på en måde, hvor myndighedernes retningslinjer om coronasmitte respekteres og følges, siger manager Gitte Poulsen til TV 2/Fyn.

Hele den store erhvervssektor i Danmark, der arbejder med turisme, oplevelser, rejser og lignende er udfordret af et totalt stop i aktiviteten.

Hvis Bøsøre Strand Feriepark åbner til påske, vil det i givet fald være uden det normale program med fællesaktiviteter for gæster. Ferieparkens badeland og restaurant vil være lukket. Men det vil være muligt at bruge alle campingpladsens grundlæggende faciliteter.

- Vi arbejder også med planer om særlige tilbud til gæsterne omkring mad og andre praktiske ting. Vi kan for eksempel lave takeaway, levere mad, lave madpakker, portionsanretninger og så videre, siger Gitte Poulsen.

Sårbar forretning

Bøsøre Strand Feriepark er en af de største campingpladser i Danmark. Men som mange andre turistvirksomheder er campingpladsen en sårbar forretning nu, hvor store dele af samfundet lukker ned.

Den østfynske campingplads plejer under normale forhold at have omkring 800 gæster i påsken. Men lige nu er alt uafklaret.

- Vi har kontakt til organisationen DK-Camp, som igen kommunikerer med Erhvervsministeriet. Derfra bliver vi løbende briefet om, hvor vi står. Her hos os er vi så en lille smule ekstra udfordret, fordi vi for nylig blev opkøbt af en svensk campingkæde. Derfor spiller de svenske myndigheders strategi på coronasmitte også indirekte en rolle for os. Vi kan se, at der er forskel på Danmark og Sverige, fortæller Gitte Poulsen.

Spørgsmål fra en fynbo Må campingpladser åbne her til påske?



Dorthe Borg

Ingen adgang for udenlandske lystsejlere

I de fynske lystbådehavne er der også god plads i øjeblikket. Men der er ingen adgang for udenlandske lystsejlere.

- Alle havne fungerer formelt set som grænseindgang til Danmark, og derfor er vi særligt opmærksomme på udenlandske skibe og lystbåde, fortæller Joan Rasmussen, administrativ medarbejder på Faaborg Havn.

Danmarks grænser er lukket ned for alt andet end godstransport og indrejse med såkaldt anerkendelsesværdige formål. Lukningen gælder også fynske lystbådehavne.

- Hvis der kommer folk fra udlandet til havnen, skal vi melde det til politiet. Så tager politiet sig af den skærpede grænsekontrol, forklarer Joan Rasmussen.

Faaborg Havn har normalt besøg af mange tyske lystsejlere, men indtil videre har havnen ikke fået tysk besøg. Hvis det sker, vil de blive afvist.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Hvad vil der ske, når alle lystsejlerne kommer ind til danske havne? Må de gå i land eller er havnene lukkede?



Peter Vognsbjerg

God plads til sommerhusgæster

Akkurat som på campingpladserne holder man også vejret i sommerhusbranchen. De lukkede grænser gør, at det lige nu er umuligt for udenlandske turister at komme til Danmark.

- Derfor er der god plads i sommerhusudlejningen for de danskere, der ønsker muligheden for et ophold i andre omgivelser ude i den danske natur. I de fleste tilfælde kan et moderne sommerhus matche behovet for faciliteter, også når det gælder hjemmearbejde og fjernundervisning af børnene, da mange af husene har wifi, siger Per Dam, direktør i Sol og Strand, til TV 2/Fyn.