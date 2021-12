3.000 år gammelt bronzefund på Fyn topper hitliste

Noget af det helt særlige ved fundet er sværdets stand. I forbindelsen med fundet forklarede overinspektør ved Odense Bys Museer Jesper Hansen:

- Vi har at gøre med et 3.000 år gammelt vidunder. Sværdet er i sig selv sjældent, og foruden at bronze-delen er intakt, så er det helt unikke, at dette sværd har et bevaret greb af træ/horn/tak, siger Jesper Hansen og fortsætter:

- Derudover er sværdet sirligt blevet omviklet med et bast-materiale, før det blev lagt i jorden.

Lokal fritidsarkæolog

Det er også sværdets velbevarede tilstand, Kulturministeriet lægger til grund for værdets placering på listen.

Det var den lokale fritidsarkæolog, Helle Deichmann, der med en metaldetektor undersøgte et mindre areal og fik et kraftigt udslag. Under jorden var det Håre-sværdet på 1,3 kilo, der gav udsvinget.