Anders And på ikonisk skattejagt på Fyn: Thomas sikrede sig et eksemplar

Thomas var hurtigt til at bestille bladet, da Føtex på Vesterbro i Odense for tre uger siden lagde et opslag ud på Facebook, hvor det var muligt at forudbestille bladet.

Torsdag hentede Thomas Berg Petersen sit blad og på forhånd var det eneste, han vidste om historien, at der var noget om H.C. Andersen.

- Jeg ved, at det er noget med H.C. Andersen og hans hus, men jeg er spændt på, hvad der ellers også er med, sagde Thomas på vej ind for at hente sit Anders And-blad.

Til ære for TV 2 Fyn åbnede han straks sit blad.

- Jeg synes, det ser rigtig spændende ud. Der er både H.C. Andersens Hus og Egeskov Slot.

- Det er gode illustrationer. Jeg synes, det ligner meget godt Odense by, konstaterer Thomas Berg Petersen.

Anders And er ikonisk

Det var således en glad Thomas Berg Petersen, som ikke kun er glad for Anders And, men også for sin by Odense.

- Jeg synes, det er fedt. Anders And-bladet er jo ikonisk, og har eksisteret i 70 år efterhånden, så bare det, at de kommer til Danmark og Odense, synes jeg er fedt.