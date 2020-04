Antal indlæggelser stadig stabilt: Positivt for sygehusene - men der er lang vej igen

De seneste dage har antallet af danskere, der bliver indlagt med coronavirus, holdt sig på et stabit niveau. Det er en indikator for, at myndighedernes tiltag har virket efter hensigten.

I perioden fra den 23. til den 29. marts steg antallet af indlagte med coronavirus fra 29 til 79 i Region Syddanmark. Men siden da er kurven fladet helt ud, og de nyeste tal viser, at der søndag var 77 indlagte.

Jeg er utroligt glad for, at vi i Danmark har udvist rettidig omhu. Morten Sodemann, overlæge, OUH

For Morten Sodemann, der er klinisk professor i infektionsmedicin og overlæge på OUH, er det stabile antal af indlæggelser positivt.

- Det har givet os ro til at uddanne læger og sygeplejersker til at tage imod patienter, hvis der kommer flere bølger, og det har givet os ro til at bygge afdelinger op, så vi har en større kapacitet. Det er faktisk rigtig godt, det vi ser lige nu, siger Morten Sodemann til TV 2/Fyn.

Udskyder problemerne

Til de fleste af regeringens pressemøder den seneste tid har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenteret en kurve, der viser to scenarier for Danmark.

Et rødt scenarie, hvor sundhedsvæsenet ikke har kapacitet til at behandle de mange syge med coronavirus, og et grønt scenarie, hvor antallet af smittede ligger inden for sundhedsvæsenets kapacitet.

Magnus Heunicke har flere gange præsenteret en kurve, der repræsenterer de to scenarier, Danmark stod overfor i forbindelse med coronavirus. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Begge scenarier indebærer, at antallet at smittede stiger, men i øjeblikket står kurven helt stille. Og det er ifølge Joakim Hoffmann-Petersen, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin med til at skubbe en del problemer ud i fremtiden.

- Vi har skubbet en kæmpe pukkel i form af udskudte operationer foran os. Hvis perioden med ekstra bemanding til at håndtere coronavirus fortsætter, så vil det tage enormt lang tid at indhente den pukkel. Men som jeg ser det, så har vi ikke noget valg, siger Joakim Hoffmann-Petersen.

Indtil videre har Region Syddanmark aflyst mindst 3000 operationer.

Læs også Supermarkeder og kunder: Husk nu at holde afstand

Men spørger man Morten Sodemann, så er den stabile periode dog også med til at give sundhedsvæsenet den rette tid til at forberede sig på endnu et ryk af corona-patienter.

- Jeg er utroligt glad for, at vi i Danmark har udvist rettidig omhu. Men vi har stadig masser at lave på sygehusene, for der sker meget i kulissen. Folk skal ikke være bekymrede for, om vi sidder og triller tommelfingre, for det gør vi bestemt ikke, siger Morten Sodemann.

Lang vej til flokimmunitet

Den flade kurve kan også få flere til at stille sig selv spørgsmålet: Er vi danskere ved at blive immune overfor coronavirus?

Kurven har den form, som den skal have, og man skal ikke kigge langt ned i europa for at se, at vi har truffet de rigtige beslutninger Morten Sodemann, overlæge, OUH

Men ser man på tallene fra blodbankerne i København og Aarhus ser det ud til, at der stadig er lang vej til vi opnår flokimmunitet i Danmark.

Man er nemlig begyndt at teste landets bloddonorer for antistoffer mod coronavirus, for på den måde at afgøre, hvor mange danskere der har være smittet og nu i højere grad er immune.

- Mange speklurer på, hvor langt vi er med corona-epedimien i Danmark og er også glade for at se, at det tyder på, at vi er lykkedes med at kontrollere virussen, siger Henrik Ullum, der er ​Professor i Bloddonation på Rigshospitalet og fortsætter:

- Vi er begyndt at måle antistofferne blodet fra bloddonorerne, og det tyder på, at det er omkring 3,5 procent af den raske befolkning i København, der har antistoffer mod coronavirus og under to procent i Aarhus, siger han.

Læs også Efter stigende aktivitet: Boldklub lukker alle baner

Danske model virker

Henrik Ullum havde håbet, at antallet af personer med antistoffer var højere. For som det ser ud lige nu vil en anden bølge af coronavirus potentielt kunne ramme Danmark lige så hårdt som den første.

- Hvis vi havde haft en høj flokimmunitet, så er en genåbning af samfundet ikke problematisk. Men med en lav flokimmunitet er der stadig mange, der er i risiko for at for coronavirius. Tallene tyder på, at vi ikke er særlig langt med coronavirus.

Tallene fra blodbankerne sendes til Statens Serum Institut, så de på det bedst mulige grundlag kan lægge strategier for fremtiden.

Læs også Hold fast i traditionerne: Deltag i digital påskegudstjeneste på TV 2/Fyn

Men selvom blodbankernes foreløbige opgørelse tyder på, at der er lang vej igen, så er den stabile kurve stadig et tegn på, at der blev truffet de rigtige beslutninger i Danmark, hvis man spørger Morten Sodemann.

- Kurven har den form, som den skal have, og man skal ikke kigge langt ned i europa for at se, at vi har truffet de rigtige beslutninger. Det ser ud til, at den danske model virker, siger han.