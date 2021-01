Bonnesen i kovending om rigsretssag: - Vi skal have fjernet de sorte skyer over Venstre

Når der rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg (V) omkring ulovlig adskillelse af asylpar, bliver det med opbakning fra fire fynske folketingsmedlemmer, herunder Erling Bonnesen (V).

14. december skrev den fynskvalgte politiker ellers på Facebook, at Inger Støjberg havde hans fulde opbakning. Men oven på udmeldinger fra Instrukskommissionen har han nu valgt at stemme for en rigsretssag.

- Vi kan i Venstre ikke leve med, at vi har de her sorte skyer hængende over vores parti, hvor både en kommission og forskellige jurister siger, at her er noget, der skal ses på. Den mest effektive måde at få fjernet det på er ved at køre rigsretssagen, siger han til TV 2 Fyn.

Går ikke ud over politisk samarbejde

Torsdag formiddag holdt Venstre gruppemøde omkring en rigsretssag mod Inger Støjberg. Ni medlemmer af folketingsgruppen ud af 41 stemte imod, mens resten stemte for.

Selvom Erling Bonnesen nu har stemt for, tror han ikke, at det vil få betydning for det politiske samarbejde fremover.

- Vi har valgt i Venstre at sige, at de enkelte medlemmer kan stemme efter deres overbevisning, og der er nogle, der vil stemme på den facon, og det er de i deres frie ret til. På Fyn står vi sammen om det her synspunkt, som jeg redegør for nu, og jeg er helt sikker på, at vi kommer godt videre og efter det her, siger han.

Bakker op om den politiske linje

Oven på beslutningen på torsdagens gruppemøde bakker Erling bonnesen også stadig op om den politik, Inger Støjberg har ført.

- Inger Støjberg har gjort det rigtig godt på den politiske del. Vi vil overhovedet ikke have barnebrude i Danmark, og det skal fjernes. Derfor mener jeg også stadigvæk det, som jeg skrev dengang, at Inger Støjberg har gjort en god politisk indsats, men nu er der så bare føjet endnu mere til. Det skal vi have klaret af, siger han.

Kan du forstå, at nogen synes, det er lidt underligt, at man stemmer for en rigsretssag for at rense nogen og ikke for at dømme dem?

- Jeg kan godt forstå, at der er nogle, der er forvirrede over det her. Men man skal huske, at der er to afdelinger i det her. Der er den juridiske afdeling, hvor man normalt kun anlægger en sag, hvis der er en overbevisning om, at vedkommende kan blive dømt i sidste ende. Men i det her tilfælde er det også Folketinget, der tager stilling, og så er der også den politiske afdeling til sidst. Og det er det, der nu afgør den her sag og vores stillingtagen, siger han.

I sidste ende tror Erling Bonnesen på, at sagen vil ende med en frikendelse af partifællen.

- Jeg tror sådan set på, at Inger Støjberg vil blive frikendt. Det er den bedste måde at få renset luften på og få fejet det her af i Venstre, siger han.