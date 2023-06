Bruger standsningsret: Fortsat usikker fremtid i Kansas City

Fremtiden for spillestedet Kansas City er stadig usikker efter dagens møde i Odense Kommunes By- og Kulturudvalg. Det erfarer TV 2 Fyn.

Partierne kunne nemlig ikke nå til enighed om hvordan fremtiden skal se ud. De blå partier mener, at stedet skal lukkes og at der skal findes et alternativ til unge musikere. Rød blok vil bevare stedet, men med en ny ledelse.

Socialdemokratiet endte med at benytte standsningsretten på udvalgsmødet, således at sagen skal behandles i byrådet.

Der er byrådsmøde i aften, men det virker usandsynligt, at sagen kan fremmes til byrådet så hurtigt.