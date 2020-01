Callcenter scorede kassen ved kræftindsamling

Klokken 9.30 onsdag startede sagen mod formanden og næstformanden for Foreningen Danske Kræftramte Børn ved Retten i Odense.

De to tiltalte er fætre.

I 2016 og 2017 samlede Foreningen for Danske Kræftramte Børn 4,7 millioner kroner ind hos godt 3000 danske firmaer.

Ifølge foreningens sælgere og hjemmeside ville hovedparten af pengene gå til kræftsyge børn og til landets børnekræftafdelinger, men kun en halv million kroner havnede i de rette lommer, mener anklagemyndigheden.

Med en velvoksen kuffert fyldt med ringbind og bilag tog senioranklager Heidi Colbæk hul på den omfangsrige sag.

Og straks fra morgenstunden stod det klart, at der er helt afgørende forskel på, hvordan anklagemyndigheden og de to tiltaltes forsvarer ser på sagen.

Begge tiltalte nægter sig skyldige.

Under senioranklager Heidi Colbæks afhøring af den 29-årige næstformand blev det hurtigt klart, at det kneb gevaldigt med at huske, hvem der havde gjort hvad i foreningen, og hvad hans egen rolle som næstformand egentlig gik ud på.

Han kunne dog huske, at han undrede sig over, at det callcenter i Spanien, der samlede penge ind, ML Solution, skulle have 40-50 procent af beløbet.

Ifølge anklageren fik callcentret overført 1,9 millioner kroner.

Lederen af callcentret var også med i Foreningen Danske Kræftramte Børn.

Næstformanden gjorde dog aldrig noget ved sin undren.

Omkring 4,2 millioner kroner blev indsat på formandens konto eller konti tilhørende hans eget eller andre firmaer, mener Fyns Politi og anklagemyndigheden.

I retten gennemgik anklager Heidi Colbæk pengestrømmene mellem de tiltalte og firmaer med tilknytning til de tiltalte bl.a. et firma med navnet Pad Nordic, der solgte handsker og værnemidler.

Det firma modtog alene 839.000 kroner. Dette firma brugte samme spanske callcenter som Foreningen for Danske Kræftramte Børn.

Næstformanden kunne berette, at foreningen blandt andet købte legetøj, ipads og lignende til syge på landets børnekræftafdelinger bl.a. på OUH.

Men at foreningen ikke havde sit eget betalingskort. Man brugte formandens til at lægge ud med. Han fik så senere overført pengene, mens deres bank, Nordfyns Bank, fik en faktura.

Formanden blev ifølge foreningens generalforsamlings-referat også valgt som revisor.

Om sagen I 2017 afdækkede Operation X i et program, at Foreningen Danske Kræftramte Børn via sælgere i Barcelona i Spanien ved hjælp af tilsyneladende fiktive historier om syge børn og opdigtede samarbejdspartnere lokkede millioner ud af de danske virksomheder. Ifølge anklageskriftet i sagen er kun 508.043 kroner af de indsamlede penge imidlertid brugt til gaver til kræftramte børn og udgifter relateret hertil - omkring 4,2 millioner kroner blev i stedet indsat på formandens konto eller konti tilhørende hans eget eller andre firmaer. I anklageskriftet oplyses yderligere, at sælgerne påstod, at foreningen var hundrede procent frivillig, og at langt hovedparten af pengene gik til børnene. Politiet har afdækket, at mindst 3000 firmaer over hele landet har doneret penge til foreningen. Der er afsat syv dage til retssagen i Retten i Odense. I denne uge er der retsmøder onsdag og torsdag. I næste uge tirsdag og fredag. Der forventes dom i slutningen af januar.

I alt er der indkaldt 31 vidner - heriblandt flere personer, der har doneret penge samt tidligere sælgere, hospitalsansatte og personer, der har haft forbindelse med de implicerede firmaer.

Afhøringen af næstformanden fortsætter efter en kort pause.

Strafferammen Formand og næstformand er tiltalt for groft bedrageri efter straffelovens paragraf 279 og 286. stk. 2. Den sidste paragraf udvider strafferammen til otte års fængsel. De to tiltalte nægter sig skyldige.

