To tiltalt for at putte kræft-penge i egen lomme: Jan får stadig helt ondt i maven

Onsdag tager Retten i Odense hul på en retssag, hvor formanden og næstformanden fra Foreningen for Danske Kræftramte Børn er tiltalt for bedrageri for millioner.

Jan Bernth er en af dem som stolede på, at de penge han donerede endte hos de syge børn.

Det gjorde pengene ikke det omfang, som blev lovet.

Ifølge anklageskriftet nåede foreningen at indhente donationer fra i alt 3.303 virksomheder i Danmark.

Læs også Samlede ind til kræftramte børn: Tiltalt for at putte pengene i egen lomme

Donationerne på i alt 4,7 millioner kroner blev hentet ind af et callcenter i Barcelona fra maj 2016 til juli 2017.

Men ifølge anklageskriftet blev kun godt en halv million kroner brugt på gaver til kræftramte børn.

Resten havnede på private konti eller konti, der tilhører virksomheder, som de tiltalte ejer.

Selvom det er mere end to år siden, at foreningen blev afsløret af TV2-programmet "Operation X", har Jan Bernth stadig svært ved at sætte ord på foreningens handlinger.

- Det er svinsk, siger han.

- Jeg var ikke i tvivl om, at det var et firma, som gav pengene til velgørenhed, til kræftramte børn. Det var jeg slet ikke i tvivl om og jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg skulle donere penge, fortæller Jan Bernth om foreningen, som havde adresse på Svendborgvej i det sydlige Odense.

- De havde aftaler med FC Midtjylland og FC København om, at børnene kunne se fordboldkampen og de delte gaver ud på Rigshospitalet.

I dag har han svært ved at forlige sig med, at hans donation muligvis aldrig kom kræftramte børn til gode.

- Man får helt ondt i maven, når man tænker på det. Det mig til at føle, at de ikke har noget til overs for andre mennesker. Eller for den sags skyld til overs for børn, siger han.

Han kan ikke forstå, at man kan få sig selv til at gøre det. Oplevelsen har samtidig fået Jan Bernth til at være på vagt, når telefonen ringer og der sidder en i den anden ende, og beder om en donation.

- Der er mange der ringer og spørger om jeg kunne tænke mig at støtte noget. Så bliver man lidt mistroisk, siger han og tilføjer, at de så skal gøre deres for at overbevise ham om de reelle hensigter, siger Jan Bernth.

De tiltalte er formanden og næstformanden i Foreningen for Danske Kræftramtebørn. De er tiltalt for groft bedrageri.

- Jeg håber at de der karle bliver dømt. Og så vil jeg håbe, at der er nogen der sidder og kigger ... hvis de har samme tanke, at de tænker den der form for kriminalitet, at det er ikke noget vi skal gøre, for det kan ikke betale sig.

Læs også De påstod at samle ind til kræftramte børn - nu er de sigtet for groft bedrageri