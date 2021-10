Chancen for at overleve hjertestop er ens i land og by

For at afsøge overlevelsen i forskellige egne af Danmark, har Kristian Bundgaard Ringgren opdelt landet i tre lige store dele efter antal beboere per hektar.



I de tyndest befolkede egne bor der mellem 1,8 og 4 personer. I midtergruppen er befolkningstallet 4-12 mennesker per hektar. Og i de tættest befolkede områder bor der 12 eller flere per hektar.

Og der er altså ikke nogen "nævneværdig forskel" mellem overlevelsen i de tre områder, siger forskeren.

Han understreger, at hans forskning går på alle bevidnede hjertestop - både ude og hjemme. Samtidig er chancen for at overleve hjertestop generelt større i det offentlige rum end i private hjem, siger han.