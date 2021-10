Strand flyder med gamle gravsten: - Det er trist og gør ondt i hjertet

På nogle af stenene står der Dalby, der ligger tæt på området. Over for Fyens Stiftstidende fortæller Dalby Kirkes graver, Bent Hauerg Andersen, at han ikke ved, hvordan stenene fra kirkegården er endt på stranden.

- Jeg ved ikke, hvordan det er foregået, men jeg kan fortælle dig, at i de ti år, jeg har været graver her, har vi fået en kvittering på, at de er blevet kørt til knusning, siger han til avisen.

En gravsten er som udgangspunkt familiens ejendom. Derfor er det familien, der skal beslutte, hvad der skal ske med gravstenen, når et gravsted nedlægges.