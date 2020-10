Coronakrisen skal løses digitalt: Ny hjælpepakke skal styrke fynske virksomheders it-kompetencer

Coronakrisen har i løbet af det seneste halve år kastet mange sunde og normalt velkørende fynske virksomheder ud i uventede problemer.

Og en bestemt gruppe af virksomheder er særlig hårdt ramt, lyder meldingen fra Erhvervshus Fyn.

- De virksomheder, som er sakket bagud i den digitale udvikling, er særligt udfordret. Blandt andet fordi, at eksempelvis den del af virksomhederne, der handler om salg og marketing, er blevet dybt afhængig af digitale platforme, siger Mette Vedel fra Erhvervshus Fyn.

1400 virksomheder: Digitalisering er vejen frem

Situationen er ifølge den fynske erhvervsfremmeorganisation så alvorlig, at der er brug for en ekstra indsats for at hjælpe de ramte virksomheder.

Erhvervshus Fyn baserer blandt andet sin vurdering på en ny undersøgelse, som er gennemført blandt 1.400 fynske virksomheder, der fremhæver digitalisering som det vigtigste område for virksomhedens udvikling i det kommende år.

Derfor tager Erhvervshus Fyn nu initiativ til en ny fynsk hjælpepakke, der har til formål at styrke virksomhedernes digitale kompetencer.

Penge til 60 virksomheder

For at give hjælpepakken konkret økonomisk tyngde har Erhvervshus Fyn skaffet tre millioner kroner fra Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Den økonomiske bevilling betyder, at der nu kan gives særlig støtte til 60 udvalgte virksomheder, der oplever at deres traditionelle salg er gået i stå, har brug for en ny strategi, eller oplever forsinkede leverancer som følge af corona.

- Pengene er øremærket til virksomheder, der er coronaramte, og som har brug for at få tilført nye kompetencer for at genfinde fodfæste, siger Mette Vedel, som er projektleder på hjælpeprogrammet.

Ingen selvfinansiering

I første omgang vil hjælpen gå til virksomheder inden for følgende fire brancher: Byggeri, robotter, stål og fødevarer.

Hver virksomhed kan få dækket op til 100.000 kroner til at sætte gang i en livreddende kompetenceudvikling. Virksomhederne behøver ikke selv at bidrage økonomisk.

- Virksomhederne er presset økonomisk i øjeblikket, og de skal ikke ud i en situation, hvor de spørger sig selv, om de har råd. De skal bare i gang, siger Mette Vedel fra Erhvervshus Fyn.