Coronavirus: Sådan klarer du livet som single i corona-isolation

Siden 11. marts har de fleste danskere været isoleret i deres hjem grundet coronavirus, men nogen har været mere alene end andre.

22 procent af fynboerne er nemlig singler og bor derfor for sig selv og må kæmpe endnu mere med følelsen af ensomhed.

- Frarøvelsen af friheden lader til at være rigtig for mange af singlerne. At de ikke kan gå ud blandt andre mennesker og "blive fyldt op", som de plejer, siger klinisk sexolog og parterapeut Maj Wismann, der har sendt et spørgeskema ud til sine kunder om, hvilke udfordringer de har under coronakrisen.

Læs også Parforhold klemmes af coronakrisen

Del ensomheden online

Gennem både spørgeskemaer og direkte henvendelser oplever Maj Wismann, at singlerne går igennem en hård tid.

Vi skal forsøge at tage ja-hatten på og lave faste aftaler online. Brunch med vennerne på Facetime kan pludselig blive noget fast. Maj Wismann, klinisk sexolog og parterapeut

- Der bliver konkret skrevet, at det er ensomheden og tomheden, der er værst. At være spærret inde i en lejlighed uden at kunne mødes med andre på caféer, biblioteker eller andre steder. De har jo ikke mulighed for at opsøge kontakt, forklarer hun.

På hele Fyn er lige knap 110.000 personer lige nu single. Derfor påpeger Maj Wismann også, at man ikke er alene om at være alene. I dag findes der mange alternative løsninger til at mødes fysisk.

22 procent af fynboerne er singler. Flest er bosat i Odense Kommune, mens færrest singler bor på Ærø. Foto: Danmarks Statistik

- Man kan række ud og snakke med dem, man plejer at være i dialog med. Man kan eksempelvis være flere i en videosamtale på Messenger. En af mine singlevenner, som er meget socialt anlagt, både spiser og holder fredagsbar online med andre, siger hun.

Den ældre gruppe borgere er særligt udsatte for coronasmitte. Besøg af børn og børnebørn frarådes af myndighederne, og som ældre single kan det derfor være ekstra svært at være isoleret.

Læs også Sundhedsstyrelsen: Vær ikke bekymret, hvis du ikke modtager Digital Post

- De er i forvejen sårbare, og jeg vil opfordre til, at man for eksempel bruger sociale medier som Facebook. Her er der oprettet flere interessegrupper, hvor man kan være i dialog med andre og udveksle bogtitler eller sytips, oplyser Maj Wismann.

Sådan klarer du isolation som single Søg øjenkontakt med andre og tal med dem - på afstand, på Facetime eller på skrift. Læg mærke til den fysiske fornemmelse af, at du har kontakt med et andet menneske, selvom I er på afstand af hinanden.

Fortæl åbent og ærligt om dine tanker og følelser til andre. Del hvad der foregår indeni af sårbare ting.

Sorter i, hvad du deltager i på sociale medier. Er det nærende eller drænende? Sorter og meld dig ud eller sæt på stand by. Kilde: Gitte Sander, psykoterapeut og parterapeut. Se mere

Hjælp dig selv ved at hjælpe andre

Hvis du kan hjælpe nogen med noget, så gør det. Hvis du ligefrem kan hjælpe nogen med noget, som bedrer coronakrisen, så gør det endelig.

Det er rådet fra psykoterapeut og parterapeut Gitte Sander. Det er nemlig psykisk stabiliserende at kunne hjælpe andre mennesker:

- At være en del af et fællesskab og føle sig forbundet, selv om man er isoleret, er afgørende vigtigt for ens mentale helbred. Og selve det at gøre noget er hjælpsomt overfor afmagtsfølelser, siger Gitte Sander.

Tag kontrol

Noget af det hårdeste for mennesker er at blive eller sat i en situation, hvor de ikke kan handle. Som lige nu under coronakrisen.

Læs også Trods corona-forbud: Stadig fuld knald på forretningen hos fynske prostituerede

Det fortæller Gitte Sander, som opfordrer til at tage kontrol over det, der er muligt at kontrollere. Det kan være alt fra at starte en surdej til at lægge budgetter og rydde op i skabe og skuffer.

- Det at tage kontrol over noget, som du rent faktisk her og nu i dag kan kontrollere, vil gøre at du får det psykisk bedre, forklarer Gitte Sander.

Det at tage kontrol over noget, som du rent faktisk her og nu i dag kan kontrollere, vil gøre at du får det psykisk bedre. Gitte Sander, psykoterapeut og parterapeut

På med ja-hatten

Både fitnesscentre, caféer, biblioteker, storcentre og andre offentlige mødesteder fortsætter med at være lukket indtil 13. april. Alt er aflyst og sat på standby.

Derfor mener Maj Wismann, at det gælder om så vidt muligt at fremhæve de positive ting.

Gode råd til at være aktiv fra psykoterapeut og parterapeut Gitte Sander Læg budgetter.

Ryd op i skab og skuffer.

Gør hovedrent.

Mal huset.

Gå i haven. Se mere

- Vi skal forsøge at tage ja-hatten på og lave faste aftaler online. Brunch med vennerne på Facetime kan pludselig blive noget fast. Vi er nødt til at få det bedste ud af den situation, vi står i og se efter muligheder i stedet for begrænsninger, selvom det kan virke svært. forklarer hun.

Selvom det endnu ikke er sikkert, at alt vender tilbage til det normale efter påske, tror Maj Wismann, at den adfærd, man ser nu, kan føre noget godt med sig.

- Måske kan man endda forestille sig, at man bliver bedre til at have kontakt efterfølgende, siger hun.