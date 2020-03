Elektroniske advarsler: Sensorer skal minde kunder om at holde afstand

Snart kan du måske blive mødt af en rød smiley, hvis du ikke holder afstand i køen i supermarkedet.

Et hold forskere på Syddansk Universitet er lige nu i gang med at udvikle et sensorsystem, der kan måle afstanden mellem kunderne i de danske detailbutikker.

Tanken er, at en skærm eller alarm ved kassen giver besked, hvis kunderne står for tæt.

Læs også Fynboer holder afstand: - Det virker som om, tiøren er faldet

- I den akutte situation, vi står i, handler det om at udnytte alle de muligheder, vi har, for at mindske smitten. Og jeg tænkte, at det her var en mulighed for, at butikkerne kunne se, hvor tæt folk står, fortæller Mikkel Baun Kjærgaard, der er professor på Syddansk Universitets enhed for Software Engineering.

Gået sammen med virksomhed

I forvejen bruger mange forretninger sensorer i loftet til at indsamle data om kundernes bevægelsesmønstre i butikken - en teknologi, som virksomheden Vemco Group står bag.

For Mikkel Baun Kjærgaard, var det derfor oplagt at kontakte virksomheden for at høre, om de kunne indgå et samarbejde.

Læs også Corona skaber plads til chokoladebutik: Kring flytter ind i Kvickly

Sammen har forskerne og virksomheden arbejdet på at finde ud af, hvordan man kan bruge sensorteknologien til at måle afstanden mellem kunderne og gøre opmærksom på, hvis de står for tæt.

- Normalt bruger man de her sensorer til at tælle kunderne med og ikke til at måle afstanden. Så i den software, der ligger bag, skal der laves nogle ændringer, for at vi kan opsamle den rigtige data, fortæller Mikkel Baun Kjærgaard.

Kan snart tages i brug

Det nye system er allerede blevet afprøvet i en større dansk supermarkedskæde, som hverken Vemco Groups direktør eller Mikkel Baun Kjærgaard ønsker at opgive til TV 2/Fyn.

Ud fra de foreløbige tests kan forskerne se, at det især kniber med at holde afstand, når kunderne lægger varer op på båndet ved kassen. Til gengæld har butikkernes indsatser med afmærkning og skilte også haft en positiv effekt.

Den viden håber Mikkel Baun Kjærgaard på, at man kan bruge til at gøre kunderne endnu mere bevidste om at holde afstand.

- Fra vores data kan vi se, at folk holder mere afstand, efter at butikkerne har øget deres skiltning. Noget af det, vi så har overvejet er, om butikkerne kunne vise dataene til kunderne for at gøre dem opmærksomme på, at de står for tæt, forklarer han.

Læs også Trods corona-forbud: Stadig fuld knald på forretningen hos fynske prostituerede

Hos Vemco Group arbejder man i øjeblikket på at rette systemet til, så det er klar til at blive indfaset i de danske forretninger i april.

- Vi regner med, at vi i slutningen af den her uge kan være færdige med det. Og allerede i næste uge skal den testes igen hos vores udvikler, så vi i starten af april kan få det ud til kunderne, siger Anel Turkanovic, direktør hos Vemco Group.