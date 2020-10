Elever bager for en god sag: - Det varmer ens hjerte at kunne hjælpe

Der er gang i køkkenet på FGU Fyn Kerteminde, hvor elever på kost- og ernæringslinjen torsdag bager brunsviger til den helt store guldmedalje.

De er en del af det landsdækkende projekt "'Bag for en Sag", der hvert år samler penge ind til udsatte børn i Danmark. I løbet af ugen har eleverne bagt kager, som de sælger for at rejse penge til indsamlingen.

- Det er vigtigt, at vores elever har en viden om frivillighed og om at gøre noget for børn og unge, som har brug for, at vi andre støtter op om dem, fortæller Katrine Wulff, der er underviser på FGU Fyn Kerteminde.

I år går de indsamlede midler til institutionen Børn, Unge og Sorg, som tilbyder hjælp og støtte til børn og unge med alvorligt syge forældre.

For eleverne Magnus Røhling og Lucas Havbæk, betyder det noget særligt at kunne bakke op om sagen.

- Jeg synes, det er rart at kunne hjælpe børn, der har det svært. Jeg har selv haft det svært, så på den måde synes jeg, at det er et rigtig godt formål, siger Magnus Røhling.

- Det varmer ens hjerte at gøre gode gerninger og hjælpe dem, som har det dårligt, siger Lucas Havbæk.

Må finde på kreative løsninger

Det er 16. år i træk, at børn og unge fra hele landet bager til fordel for andre børn.

På grund af corona har man mange steder været nødt til at ændre mange af årets aktiviteter for at sikre sig mod smittespredning.

Det gælder også på FGU Fyn Kerteminde, hvor man oprindeligt havde planlagt at invitere forældre og samarbejdspartnere til et åbent hus-arrangement, hvor de kunne købe kager og bidrage til indsamlingen.

I stedet er det nu kun eleverne selv, der får lov til at deltage.

- På grund af corona måtte vi ændre det, så derfor laver vi et fællesarrangement for vores elever, hvor de får lov til at bage alle de kager, vi har bagt hele ugen. Og jeg har opfordret dem til at have en mønt eller to med, som de kan donere til Børn og Unge og Sorg, forklarer hun.

Den officielle bagedag er torsdag den 8. oktober, men Bag for en sag gør opmærksom på, at man hele året kan bage for at hjælpe udsatte børn.

Sidste år deltog mere end 90.000 børn og unge fordelt på mere end 1.600 arrangementer. I alt indsamlede de 2.271.000 millioner kroner, som blev doneret til BørneTelefonen.