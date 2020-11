Erstatning til minkavlere: Bonnesen forudser retssager på stribe

Hvordan minkavlere skal erstattes for deres tab, når den sidste mink er aflivet, handler både om svære regnestykker og konkrete vurderinger.

Det siger Erling Bonnesen, der er landbrugsordfører for Venstre. Han mener, at den enkelte minkavler skal have præcis erstatning. Men det beror på mange forskellige faktorer, der kan være svære at gøre op.

- Derfor kan man desværre også forudsige en stribe forskellige retssager om det her, fordi det er også en vurdering, der skal foretages i sidste ende, siger han.

Erhvervet er væk

Ifølge Bonnesen er det vigtigt at have øje for minkavlernes begrænsede muligheder, fordi der er tale om en anden type ekspropriation, end hvis der skal anlægges en vej.

- Den enkelte minkavler er jo ikke bare ude for at have mistet et enkelt jordstykke til en ny vej. Det er jo hele erhvervet, der er væk, siger Erling Bonnesen.

Han vil give minkavlerne "fuld og hel" erstatning for deres tab, selvom det betyder, at der vil følge en omfattende proces med individuelle vurderinger.

- Grundloven skal jo beskytte det enkelte menneske, og her er der forskellige situationer. Der var over 1.000 forskellige minkfarme i Danmark, og dermed bliver det også 1.000 forskellige regnestykker umiddelbart, siger han.

Det betyder også, at der skal tages hensyn til nylige investeringer og fremtidige indtægter, der nu er tabt.

- Udover de fysiske aktiver som bure og maskiner er det også det potentiale, man har optaget lån på baggrund af, til at kunne drive sit erhverv nogle år frem i tiden. Nogle giver et bud på ti år, det kan også være andre årmål. Det skal vurderes nu, siger Bonnesen.