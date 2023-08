Eva Eis bor op ad motorvejen, men får ingen støjskærme: - Vi sidder i haven og råber "hva'?"

Lige mellem hovedvejen og motorvejen bor hundefrisør Eva Eis.

Her har hun udsigt til de høje pæle, som lige nu er de første tegn på, at Vejdirektoratet er i gang med at sætte støjskærme op på noget af Den Fynske Motorvej mellem Aarup og Nørre Aaby.

Men det kommer til at forblive ved udsigten. For hegnet er ikke planlagt til at gå helt hen til Eva Eis og hendes mands hus.

Og det er hun træt af.

- Hvis vinden kommer fra motorvejen, kan vi ikke snakke sammen i vores have. Vi sidder og råber ”hva’?” til hinanden, fortæller hun.

Boet her i 40 år

To spor er blevet til tre spor på Den Fynske Motorvej, og det er derfor, at Vejdirektoratet nu er i gang med at sætte fem meter høje støjskærme op på dele af strækningen mellem Aarup og Nørre Aaby.

I alt skal der sættes to skærme på sydsiden af motorvejen og tre på nordsiden, og foran dem alle skal der plantes træer.

Eva Eis har boet her i 40 år, men før i tiden larmede det ikke så meget, fortæller hun.

- Jeg ved godt, at vi selv har valgt at bo her, men det er bare blevet værre og værre. Der er kommet flere og flere biler på vejene. Og efter der kommet tre spor, er det blevet helt galt, siger hun.

Sættes op ved beboelse

Det er en politisk beslutning, hvor støjskærmene skal sættes op, men ifølge Jørgen Brock, der er entrepriseleder i Vejdirektoratet, sættes de op der, hvor der er beboelse tæt på motorvejen.

- Vi støjreducerer ikke, der hvor der ikke er beboelse, siger han.

- Normalt kræver vi, at der i hvert fald er en mængde huse, inden der kommer en støjskærm op. Hvis der kun er en eller to huse, er det simpelthen for få til, at der skal sættes en støjskærm op.

Så Eva Eis’ eneste mulighed er selv at sætte nogle skærme op.

-Vi har ikke mulighed for at gøre noget som helst, medmindre vi vil investere i støjhegn. Men vi aner jo ikke, om det vil virke, siger hun.

Det er planen, at de fem støjskærme er sat op ved udgangen af 2023, men vådt vejr kan forlænge arbejdstiden, lyder det.