Fanget på ferie: Fynboer kan ikke komme hjem

Iben Friis Jensen er en af de fynboer, der har forsøgt at komme hjem, efter udenrigsministeriet fredag eftermiddag opfordrede danskere i udlandet til at komme hjem. Men det har været en kende besværligt.

Iben Friis Jensen er med sin mand på øen Gosu nord for Malta, hvor ferien blev afbrudt af telefonkø og et forsikringsselskab, der er gået på weekend.

Fredag eftermiddag meldte Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ud, at ministeriet opfordrer alle danskere til at rejse hjem til Danmark. Den melding fik også Iben Friis Jensen til at ringe til blandt andet forsikringsselskabet, men uden at få svar.

- Vi er i knibe. Vi vil gerne følge opfordringen fra myndighederne om at komme hjem, men det er lidt svært, når vi ikke kan få fat på nogen, siger Iben Friis Jensen.

Potentielt 100.000 danskere

De har prøvet at ringe til både flyselskab, forsikringsselskab og udenrigsministeriet. Meldingen om at udrejste danskere skulle komme hjem er Iben Friis Jensen ikke utilfreds med.

- Jeg synes, det er en god idé. Man vil jo ikke være en byrde i et andet land heller. Ligesom en høne, der får alle kyllingerne hjem. Jeg synes bare, det er lidt umuligt, siger Iben Friis Jensen.

Også Jørgen Bjerring fra Vissenbjerg er fanget i udlandet. Han er i Australien med sin kone for at besøge sine børn.

- Vi skal have fundet ud af, hvordan vi kommer retur til Danmark. Er der stadig afgange hjemtil, så venter vi 14 dage. Hvis flyselskabet standser flyvninger til Danmark, så må vi se, om vi kan komme med indenfor kort tid, siger Jørgen Bjerring.

Potentielt er der 100.000 danskere i udlandet på nuværende tidspunkt.

- Vi synes, det er lidt åndssvagt at forcere noget. Vi lever jo lige så sikkert hernede, som vi ville gøre i Danmark, siger Jørgen Bjerring.

Ligeledes frygter de tanken ved, at alle hjemrejste danskere skal stimle sammen i lufthavnene.

- Det virker tosset, at vi skal stå måske 10.000 danskere i lufthavnen fra alle steder i hele verden, siger Jørgen Bjerring.