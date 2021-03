Festivaler forbigået: Tinderbox er optimistisk trods manglende afklaring

Sent mandag aften faldt en genåbningsaftale på plads, men det står stadig hen i det uvisse, om der kan afholdes festivaler til sommer.

Først i midten af april bliver der efter input fra en ekspertgruppe fremlagt en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet.

Ikke desto mindre er det ifølge Fyns største festival Tinderbox positivt, at der er kommet en mere langsigtet plan.

- Vi havde dog forventet, at der var kommet en tydelig afklaring af muligheden for store arrangementer og festivaler til sommer. Det havde været mere hensigtsmæssigt for både gæster, frivillige, artister, leverandører og ikke mindst for at sikre en fortsat ansvarlig planlægning, lyder det fra festivalen i et skriftligt svar.

Tinderbox tolker dog genåbningsplanen som et udtryk for, at regeringen tror på, at der kan blive afholdt festivaler i juni.

- Vi må antage, at regeringen havde meldt ud, hvis dette ikke var tilfældet, skriver festivalen.

Skuffet over genåbningsplan

Den netop fremlagte oversigt over genåbningen betyder også, at Tinderbox fortsætter planlægningen som hidtil.

- Og så må vi sætte vores lid til, at den hurtigtarbejdende ekspertgruppe tidligere end midt april kan fortælle os, hvilke forhold og restriktioner der kommer til at gøre sig gældende for afvikling af festivaler, skriver festivalen.

Også Langelandsfestival planlægger fortsat - dog med forsigtighed. Derfor var man skuffet over ikke at være blevet inkluderet i åbningsplanen, fortæller medieansvarlig Nicklas Lundorf.

- Vi havde håbet, at der var kommet mere information, for vi har behov for en afklaring. Men vi forsøger at være tålmodige, siger han.

Nicklas Lundorf ved ikke præcis, hvor længe den langelandske festival kan vente. Ifølge ham er festivalfolkene klar til at arbejde i døgndrift, når der kommer klarere retningslinjer, men det er mere usikkert, hvor længe de kan holde deres leverandører hen.

- Der er mange udfordringer i den forbindelse. Men vi har optimisme til en vis grad og tror stadig på det, siger han.

Kompensation ved aflysning

Fornylig blev der indgået en aftale, som betyder, at festivalen kan få kompensation, hvis den ender med at blive aflyst.

Da genåbningsaftalen mandag blev præsenteret, sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at det danske samfund skal åbnes med få undtagelser, når alle over 50 år er vaccineret. Det ventes at være sket ved udgangen af maj.

Her ventes coronapasset at spille en vigtig rolle. Det er en app, som er ved at blive udviklet, som skal dokumentere, at man enten er vaccineret, testet negativ for covid-19 inden for 72 timer, eller tidligere har været smittet.

Det er blandt andet et krav, hvis man efter påske skal til frisøren, som er et af de erhverv, som nu får lov til at genåbne.