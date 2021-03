For fjerde gang i træk: Broløbet klar med ny løbsdato

For fjerde gang i træk må de tilmeldte til broløbet affinde sig med, at turen over den omkring 17 kilometer lange bro, der forbinder Sjælland og Fyn, nu rykkes.

Den nye dato for broløbet bliver dermed den 11. september 2021. Det skriver arrangørerne bag Broløbet i en pressemeddelelse.

Grunden til, at løbet bliver udskudt, er fordi arrangørerne ikke kan nå at planlægge løbet. Regeringen har nemlig meldt ud, at planerne omkring større forsamliger og arrangementer først er klar efter den 16. april, og det efterlader ikke meget planlægningstid.

- Med kun godt 40 dage til at planlægge og indrette arrangementet efter nogle pt. ukendte retningslinjer, anser vi det ikke længere for muligt at give deltagerne en fantastisk løbeoplevelse sidst i maj 2021, skriver arrangørerne.

Ny rute til september

Lige som de forgående tre gange, vil alle de allerede tilmeldte løbere automatisk for overført deres tilmelding til den nye dato.

Skulle nogle være forhindrede, så er der mulighed for at videresælge sin billet eller at få refunderet startgebyret.

Lige nu er der omkring 700 biletter tilbage, og derfor håber arrangørerne også, at der igen bliver udsolgt til den nye løbsdato.

Selvom mange løbere nok er ærgerlige over endnu en gang at skulle udskyde løbeplanerne, så er der lidt godt at se frem til, skriver arrangørerne.

Der er nemlig blevet givet tilladelse til, at løberne må løbe i land på Sprogø og rundt om øen.

- Vi glæder os til at vise det specielle naturområde og ikke mindst det unikke kig til højbroen nede fra til løberne. Rundturen er kun mulig, fordi ynglesæsonen for de mange fugle på øen er afsluttet, skriver arrangørerne i pressemeddelelsen.