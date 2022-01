Flere danske successerier: FilmFyn tilslutter sig samarbejde med Netflix

Det skriver FilmFyn i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for, at vi i dag kan udvide samarbejdet til også at omfatte Serieskolen. Vi ved, at der er rigtig mange i den fynske filmbranche, der gerne vil arbejde med serieformatet. Serieskolen er et unikt tilbud, som jeg håber rigtig mange vil deltage i, siger Klaus Hansen, direktør for FilmFyn, i meddelelsen.

Forberedes til at pitche for Netflix

Det er Fonden Filmtalent, herunder Filmværkstedet i København, Aarhus og Odense, der sidste år lancerede Serieskolen. Udover FilmFyn har også Den Vestdanske Filmpulje tilsluttet sig i år.



Der er tale om et landsdækkende talentudviklingsprogram i tre faser, hvor det unikke samarbejde med Netflix samtidig kan give de medvirkende indsigt i, hvordan en stor aktør på markedet arbejder.