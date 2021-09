Flere penge på vej til børn og ældre i Assens

Samtidig viser prognoser, at det er et område, hvor der i fremtiden stadig vil mangle arbejdskraft.

Fastholde ansatte

Det er et af de områder, der er blevet adresseret med ekstra midler. Byrådet har valgt at afsætte 4,5 millioner kroner fordelt over årene 2022 til 2024 til at fastholde og rekruttere arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet.

- Vi glæder os til at gå ind i det her arbejde. Vi skal snakke med dem, som det handler om og få samlet deres erfaringer til en maggi-terning, som vi kan bruge i arbejdet med at fastholde medarbejdere. Det handler jo om, at det skal være sjovt og godt og trygt at gå på arbejde, siger Søren Steen Andersen.

I budgetforliget er det afsat 90 millioner kroner over fire år til demografiregulering, som handler om de udgifter, der følger med en ændret demografi, der blandt andet betyder flere ældre.