Fodbold-flashback: Husker du miraklet i Madrid?

Men det holdt hårdt for fynboerne. Fra kampens start satte Real Madrid sig tungt på kampen, dog uden at kunne passere en flyvende Lars Høgh i OB-målet, der blandt andet reddede en friløber fra Michael Laudrup i kampens indledning.

I den anden ende hamrede Carsten Hemmingsen en forrygende flugter på trekantsammenføjningen som en første advarsel til stjernerne fra Madrid.

Med tyve minutter igen stod der stadig 0-0, og OB skulle derfor fortsat score to gange for at gå videre - uden at hjemmeholdet samtidig fik scoret på Høgh'en.

Stilhed i Madrid

Kort efter blev der stille på Bernabeu. OBs unge midtbanespiller Ulrik Pedersen fik på en kontra en bold i dybden bag Real Madrid-forsvaret, der var blevet fanget langt fremme på banen, og den 20-årige odenseaner var iskold, da målmand Cañizares kom ud imod ham.

Ulrik Pedersen chippede bolden over keeperen, og så var de fynske gæster pludselig foran med 1-0.

OB havde brug for endnu en scoring, og dybt inde i den italienske dommer, Loris Stafoggias, tillægstid indtraf sensationen.

Schjønberg fik plads på venstrekanten, snød sin direkte modstander og fik plads til at slå et fladt indlæg ind foran mål. Her kom Jesper Hjort foran sin oppasser, men mistimede fuldstændig sin afslutning og fik slet ikke ram på bolden, der i stedet fik lov at passere til bagerste stolpe.

Her var blot 20-årige Morten Bisgaard fulgt med frem, og med en iskold inderside kunne han sende bolden ind i det lange hjørne bag Cañizares.

På sidelinjen gik træner Kim Brink og resten af holdet amok i jubel.