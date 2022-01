Første dag tilbage på skolen: - Det er så dejligt

Ifølge Betina Bek Faaborg, der er skoleleder på Brylle Skole i Assens Kommune, er de mange test med til at gøre hverdagen nemmere.



- Det her med, at vi kan sende et testkit med hjem, gør det nemmere at håndtere. Vi ved, at de kommer nytestet i skole, og så er der ikke den her ventetid. Det giver en tryghed for os, at det er blevet tilgængeligt, siger hun.

- Jeg er megastolt, for alle, der kan selvteste, har meldt til at gøre det. Det er flot, og det er dejligt at mærke den opbakning.

De nye anbefalinger og retningslinjer betyder, at elever fortsat skal testes på fjerde- og sjettedagen efter at have været i kontakt med for eksempel en smittet klassekammerat, men de kan fortsat være i skole, mens de testes.