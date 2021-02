Ældre har svært ved at bestille tid: Region opretter flere tider til vaccination

Det har været svært for flere fynboer og borgere i Region Syddanmark at bestille en tid til vaccination mod covid-19. For tiderne var hurtigt væk.

Tidligere har vi blandt andet her på TV 2 Fyn fortalt om, hvordan 88-årige Ellen Thomasen fra Gislev måtte tage til Sjælland, for at finde en ledig tid til at blive vaccineret.

Derfor har Region Syddanmark nu oprettet flere vaccinetider, som skal gøre det lettere for borgerne at bestille en tid. Regionen håber især de ældre, som kan have svært ved at bestille tider online, kan få gavn af de ekstra vaccinetider.

- Vi ændrer i vores måde at gøre det på, så det nu bliver nemmere for borgerne at finde og booke en tid. Der ligger flere tider i systemet allerede nu, så jeg vil gerne opfordre alle pårørende til at hjælpe med at booke tider digitalt, hvis den, de er pårørende til, har NemID. Der har været et stort, stort pres på vores telefonlinjer, så hvis man har mulighed for at bestille digitalt, bør man gøre det, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Læs også Fynsk sundhedspersonale vaccineres med omdiskuteret vaccine

Hidtil har regionen først lagt tider ud i bookingsystemet, når leverancerne af vaccinen var endelig bekræftet - noget der ofte skete få dage før leveringen. Det har altså betydet, at flere borgere ikke kunne finde en ledig tid.

Nu lægger Region Syddanmark vaccinetider ud for den næste uge til og med fredag den 26. februar. Det sker, selvom regionen ikke har fået bekræftet næste levering af vacciner, som man forventer vil blive leveret 25. februar.

Stabil levering

De nye tider er til borgere, der er 85+ år, som skal vaccineres med vacciner fra Pfizer/BioNTech. Pfizer/BioNTech har de seneste uger haft stabile leverancer på en fast ugedag om torsdagen, oplyser regionen.

- Derfor er vi ikke nervøse ved at lægge tiderne ud for næste uge. Når vi har lidt mere erfaring med leverancerne fra Pfizer/BioNTech, vil vi overveje at lægge tider ud tre til fire uger ud i fremtiden. Men nu starter vi lige med at lægge tider ud for en uge ad gangen, forklarer Kurt Espersen.

Læs også Ny strategi på plads: 20.000 syddanskere skal vaccineres om dagen fra april

Hvis vaccineleverancen er mindre end først antaget, vil de berørte borgere blive kontaktet af vaccinecenteret og få en ny tid.

Bestil online

Region Syddanmarks corona-callcenter får også rigtig mange opkald for tiden. Det skyldes, at folk gerne vil bestille en tid til vacination. Men hvis man ikke kan finde en tid online, kan man heller ikke få en tid ved at ringe til callcenteret.

- Det har desværre betydet, at mange med NemID alligevel har ringet til callcenteret for at tjekke. Det kan jeg godt forstå, for mange vil selvfølgelig gøre alt for at få en tid. Men callcenteret har altså ikke adgang til flere tider. Har man et NemID bør man derfor selv booke online eller få hjælp af sine pårørende eller kommunen. Så er telefonlinjen åben til dem, der ikke har NemID, siger Kurt Espersen.

Hvis man er blevet tilbudt vaccinen mod covid-19 kan man bestille en tid på vacciner.dk.