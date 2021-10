Fyns Politi filmer de forkerte steder: Kameraovervågning kunne afsløre langt flere kriminelle

Lars Bræmhøj påpeger dog, at det er fejlagtigt, at det kun er politiets kameraer, der gør en forskel i kriminalitetsbekæmpelsen på Fyn.



- Der er masser af videoovervågning rundt om i hele Fyns Politikreds. Og når vi har en sag, er det klart, at vi også forsøger at støvsuge områderne for, om der er nogle videooptagelser, som vi kan bruge. I øjeblikket er vi også ved at lave et kartotek over, hvor man har videokameraer henne. Og der er det faktisk en forpligtelse for de borgere, der har et kamera, at melde det ind til Fyns Politi, siger Lars Bræmhøj.



Overvågningskameraerne har til gengæld hjulpet politiet i efterforskningsarbejdet. Her er der blevet rejst sted mellem 271 og 789 flere sigtelser for våben, narkotika, vold og uorden, fremgår det af af Rigsrevisionens rapport.