Fynsk minkavler om samrådet med ministeren: - Det er ikke nok med en undskyldning

Der er formentlig ikke mange af minkavlerne, der har tid til at sidde ned i sofaen og se samrådet om fødevareminister Mogens Jensen (S) i dag.

Kristian Juul Nielsen fra Munkebo ser de første par minutter med TV 2 Fyns reporter. Mere har han ikke tid til, før han skal ind og arbejde videre.

Men han har trods alt klare forventninger til, hvad samrådet skal ende ud med.

- Det er ikke nok med en undskyldning. Vi skal have fundet hoved og hale i det her, og ansvaret skal placeres et sted, siger Kristian Juul Nielsen.

Alle autoritære myndigheder i spil

Det har været en turbulent tid for minkavlerne. Det hele kulminerede onsdag i sidste uge, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) gik ud og bebuddede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

- Det er jo en sindssygt ubehagelig situation, siger Kristian Juul Nielsen.

Derfra var han i kontakt med både fødevarestyrelsen, politi samt militæret, der troppede op på hans adresse for at tælle dyrene op.

- Derfra blev jeg beordret til at slå min besætning ihjel, hvilket vi har været i fuld sving med lige siden. Lige indtil vi finder ud af, at man ikke engang har lovhjemmelen i orden, siger Kristian Juul Nielsen.

Han forventer, at dagens møde også vil give ham svar på, hvordan man kunne ende i en situation uden lovhjemmel.

- Hvis alle myndigheder er i spil - alle autoritære myndigheder, som man overhovedet kunne forestille sig, er i spil. Militær. Politi. Regering. Så stiller du ikke spørgsmålstegn ved, om de har loven på deres side, forklarer Kristian Juul Nielsen.

Det nytter ikke noget bare at sige undskyld

Kristian Juul Nielsen forstår imidlertid ikke, hvorfor Danmark skal være foregangsland lige på dette område og aflive raske mink.

- Hvad med de andre lande? I Rusland har man en farm, der er tre gange så stor som Danmarks største. Tilbage i august udbrød der corona på farmen, og alle 175 medarbejdere fik corona. Men hvis der virkelig er noget over de her mutationer, som vi skal frygte, kan vi lige så godt bare læne os tilbage nu, for så kommer cluster-6. Og så kan vi spore den tilbage til en farm, der kommer 20 kilometer nord fra Moskva.

- Det her er jo sket på et ulovligt grundlag. Der er jo flere 100 avlere, som har raske mink, som i mange måneder har gået og været meget påpasselige, og som aldrig har set snerten af corona. De avlere har mødt det største overgreb på deres rettigheder, siger Kristian Juul Nielsen.

Kristian Juul Nielsen har ikke nogen forhåbninger om, at det skal koste fødevareminister Mogens Jensen jobbet.

- Jeg får ikke noget personligt ud af, at der er en minister, der går af. Men hvis det er det, så er det fint nok. Men der skal stadigvæk komme et efterspil. For det nytter jo ikke noget, at jeg går ud og laver en ulovlig handling, og så bare stiller mig op og siger undskyld.