Fynsk nødhjælpsorganisation: - Situationen er kaotisk

Som i mange andre dele af verden har skolerne i Afghanistan det seneste år været ramt af nedlukninger på grund af coronavirus, og mange børns skolegang har været afbrudt. Samtidig er Mohammad Eimal Sarwar forsigtig med at tillægge talsmandens ord for meget vægt.

- Det er stadig en risikofaktor, der bekymrer os. Vi er nødt til at vente og se, om det bliver til virkelig, siger han.

Under Talibans styre fra 1996 til 2001 måtte piger og kvinder ikke gå i skole og studere, ligesom de ikke måtte forlade hjemmet alene.

Omkring 35 procent af de børn, som From Street to School støtter, er ifølge Mohammad Eimal Sarwar piger.

Hastig fremmarch

Organisationen From Street to School har fire ansatte, som arbejder lokalt i Afghanistan med at finde børn som arbejder på gaden og hjælpe dem til at komme i skole.

Mange børn i Afghanistan er tvunget til at arbejde for at hjælpe med at forsørge deres familier. From Street to School samler penge ind og sender dem til børnefamilierne for, at børnene kan gå i skole, og familien stadig kan overleve.