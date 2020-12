Fyrværkerisalg tvunget til lynåbning: - Der er rigtig meget på spil

Onsdag aften sad Camilla Sundahl med sin familie og så pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S), der annoncerede en reel nedlukning af Danmark hen over jul og nytår.

Læs også Mette F.: Det er en reel nedlukning over jul og nytår

Camilla Sundahl er medejer af Fyns Fyrværkerisalg, og derfor betyder nedlukningen, at de ikke kan åbne som planlagt efter jul.

- Jeg sad sammen med min mand og min datter og så pressemøde. Vi sad meget stille og sagde ikke et ord i lang tid bagefter, før det gik op for os, hvad der skulle ske, siger Camilla Sundahl til TV 2 Fyn.

Vi sad meget stille og sagde ikke et ord i lang tid bagefter, før det gik op for os, hvad der skulle ske Camilla Sundahl

Meget skulle laves

Fyns Fyrværkerisalg skulle efter planen først have åbnet 27. december, men med statsministerens udmelding om at nedlukke Danmark i juleferien fik ejerne af fyrværkerisalget pludselig travlt.

Selv om de har fyrværkeriet klar til at blive solgt, var lokalerne på Brændekildevej i Bellinge ikke gjort klar til en lynåbning.

- Der var tomt. Råt beton overalt. Der var meget, der skulle laves, siger Camilla Sundahl, der har arbejdet hele natten sammen med sine medarbejdere for at gøre klar til at åbne så hurtigt som muligt.

- Folk skal være så hjerteligt velkomne til at komme nu, fastslår hun.

Læs også Tøjbutik i storcenter holder åbent på trods af nedlukning: - Det bliver et kaos i byerne

Meget på spil

Fyns Fyrværkerisalg holder åbent fra torsdag og de næste dage i håbet om kunne nå at sælge det, der skulle have været blevet solgt i dagene op til nytår, hvor de er tvunget til at holde lukket.

- Der er rigtig meget spil på spil for os. Vi snakker ikke kun fyrværkeri. Vi bruger rigtig mange timer og penge, inden salget går i gang. Vi er et år om at forberede. Når vi lukker ned (efter nytår, red.), holder vi tre ugers pause, hvor vi ikke snakker fyrværkeri, og så går vi i gang igen, fortæller Camilla Sundahl.

Detailhandlen med undtagelse af supermarkeder, fødevarebutikker og apoteker skal lukke fra julenat. Det sker, fordi udbredelsen af coronavirus er rekordhøj i Danmark.