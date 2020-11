Grøn omstilling: Se hvor mange elbiler, din kommune har

Middelfart Kommune

I Middelfart Kommune er den grønne omstilling med i deres overvejelser, når der skal købes nye køretøjer. Til spørgsmålet om, hvordan kommunen håndterer omstillingen til elbiler, svarer Anders Drostrup, der er køretøjsansvarlig:

- Hver eneste gang, vi skal anskaffe nye køretøjer, ser vi på, om elbiler eller elkøretøjer kan løse det behov, vi har.

Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har indført krav om, at elbiler skal afløse udkørte biler.

- Politikken hos os er, at når køretøjer skal skiftes ud, så er det et krav, at køretøjet afløses af et, der kører på el, siger borgmester Bo Hansen (S).

Faaborg-Midtfyn Kommune

Ambitionerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er, at bilerne i kommunen på et tidspunkt skal køre på el. Det er dog ikke muligt i øjeblikket.

- Vi skal have el ind på et tidspunkt, men det kræver en langt bedre infrastruktur, før vi kan rulle el fuldt ud i kommunen, siger borgmester Hans Stavnsager (S).

Ærø Kommune

I Ærø Kommune er der lagt en klar plan for, hvornår køretøjerne skal udskiftes til el, og det ser ud til, at kommunen kører fuldt ud på el om cirka fire år.

- Vi forventer, at halvdelen af køretøjerne skiftes til el til næste år. Den sidste halvdel vil blive udskiftet over de kommende tre til fire år, siger kommunaldirektør Allan Krogh Flintenborg.

Langeland Kommune

På Langeland er borgmesteren også klar til en grøn omstilling.

- I forbindelse med at vi udskifter vores biler, så skifter vi til grønt alternativ, siger borgmester Tonni Hansen (SF).

Nyborg Kommune

Nyborg Kommune peger ligesom Faaborg-Midtfyn Kommune på infrastrukturen. En grøn omstilling kræver en bedre infrastruktur, hvis man spørger vicekommunaldirketøren i Nyborg Kommune, Søren Møllegaard.

- Vi kommer ikke til at skifte alle vores biler ud med det samme, bare fordi det skal være grønnere køretøjer. Der mangler en ordentlig infrastruktur, før vi kan skifte alle vore køretøjer ud, siger Søren Møllegaard.

Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune handler den grønne omstilling om at nedbringe CO2-udslippet mere end det bare handler om at få elbiler.

- Den grønne omstilling hos os kommer til at foregå ved en udskiftning af de køretøjer, vi har. Det skal jo handle om at nedbringe CO2-udslippet, og ikke bare om at tage elbiler som en selvfølgelig løsning, siger Henrik Boesen, der er direktør for Teknik, Ervherv og Kultur i Nordfyns Kommune.

Kerteminde Kommune

I Kerteminde Kommune går borgmesteren efter en mere grøn løsning, men for ham er elbiler heller ikke den selvfølgelige løsning.

- Vi har afsat penge til en udskiftning af bilpakken, men hvad der helt præcist er den rigtige løsning, har vi ikke skrevet ind, siger Kasper Ejsing Olesen (S).

Assens Kommune

Assens Kommune vil arbejde med løbende at få flere elbiler. Det sker, når kommunens bilflåde skal i udbud.

- Vi vil se på muligheden for at anskaffe flest mulige elbiler som en del af det arbejde, der foregår under udbuddet af kommunens bilflåde, siger økonomi- og lønchef Morten Bjørn Bentsen.

Odense Kommune

Odense Kommune er endnu ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.