Langt til ladestandere: Landområder er ikke strømførende

Helt lydløst drejer Nordfyns Kommunes eldrevne lastbil rundt om hjørnet på havnen i Bogense. Bag rattet sidder Jens Peter Jensen, som er ansat i Vej og Park i kommunen.

Og Jens Peter Jensens lastbil er én af to eldrevne køretøjer, som Nordfyns Kommune har.

- Der er et rum til mit mindre værktøj og mine gummistøvler på den ene side og på den anden side er lidt større redskaber. Man kan tage buret af ladet, og så kan ladet også tippe, siger Jens Peter Jensen, mens han udpeger de mange fordele, som ellastbilen rummer.

- Den her eldrevne lastbil gør mit arbejde en del lettere, både fordi jeg slipper for at køre rundt med trillebør, men også fordi ladet kan tippe. Så kan jeg hurtigt og let læsse det af, som jeg kører rundt med, siger Jens Peter Jensen.

Til dagligt kører Jens Peter Jensen rundt i en eldrevet lastbil, når han skal løse dagens opgaver i Vej og Park i Nordfyns Kommune. Foto: Ken Petersen

Udbyder ladestandere

Og ambitionerne i Nordfyns Kommune rækker længere end de to eldrevne lastbiler, som allerede nu kører rundt i kommunen.

- Vi er ikke så langt endnu, men vi kan se, at der kommer biler, som kan meget mere end de tidligere modeller, og derfor forventer vi også, at vi får mange flere elbiler de kommende år, siger Henrik Boesen, direktør for teknik, erhverv og kultur i Nordfyns Kommune.

Lige nu er kommunen udfordret af kun af have én ladestander i hele kommunen, og derfor har kommunen nu udbudt muligheden for at stille yderligere fem standere op rundt omkring i kommunen.

Nordfyns Kommunes plan for grøn omstilling Nordfyns Kommune har planer om at opstille fem ladestander rundt i kommunen. En i Søndersø, en i Otterup, en i Bogense, en ved Hasmark Strand og en ved Morud. Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har afsat en million kroner til de fem ladestandere. Lige nu har kommunen to elbiler i form af lastbiler i Vej og Park. Kommunen forventer inden for de næste par år at udskifte en del biler i den kommunale bilflåde med eldrevne køretøjer i stedet. Kilde: Nordfyns Kommune Se mere

- Vi har ladestandere i udbud lige nu, og vi har en fornemmelse af, at det ikke er så nemt at få ladestandere op i landområder, fordi efterspørgslen endnu ikke er så stor, siger Henrik Boesen og tilføjer:

- Vi har tidligere forsøgt at få opstillet en ladestander i Morud, men det lykkedes ikke, så den her gang har vi udbudt det som en samlet pakke. Det vil sige, at hvis man vil stille ladestandere op inde i byerne, så skal de også komme med en pris på, hvad det vil koste at få to ladestandere i landdistrikterne opstillet.

Ladestandere og økonomi skal passe sammen

I Kerteminde Kommune er de ikke lige så langt i planerne om at udskifte den kommunale bilflåde med eldrevne køretøjer. Men ambitionerne er lige så høje som på Nordfyn.

- Jeg mener bestemt, at det er realistisk, at vi får elbiler på et tidspunkt i Kerteminde Kommune, men jeg synes også, at det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger, for det er trods alt skatteborgernes penge, vi bruger på det, siger Jesper Helmer (SF), formand for miljø-, natur- og teknikudvalget i Kerteminde Kommune.

Og lige som på Nordfyn er Kerteminde Kommune også udfordret af, ikke at have nok ladestandere inden for kommunegrænsen.

- Den vigtigste opgave lige nu er at få opbygget den rette infrastruktur, så vi rent faktisk kan få opladet de biler, vi i sidste ende skal køre rundt i, siger Jesper Helmer og fortsætter:

- Grunden til, at vi ikke har nogle elbiler endnu skyldes først og fremmest, at vi har haft en stram økonomi. Men det er så småt ved at bløde op, og vi regner også med at få de første elbiler i 2021.