Helt tæt på Minteh-transfer: Kom med til hemmelige møder i Ådalen og Rotterdam

17 kampe har han spillet. Alligevel har han med sin enorme fart, snævre driblinger og afgørende aktioner overbevist storsatsende Newcastle om, at de skal åbne portemonnæen og sende et anseeligt millionbeløb i retning af Ådalen og Björn Wesströms kontor for at få Minteh på kontrakt i klubben.

Forskellige regler gør, at han ikke må starte i England. Først skal han samle erfaring op på sin vej i en anden europæisk klub. Den klub er de forsvarende hollandske mestre Feyenoord.

Med hjemmebane på det mytiske stadion De Kuip er Feyenoord en af fodboldgale Hollands absolut største klubber. De skal i næste sæson have Yankuba Minteh tilknyttet på en etårig lejeaftale.

Om alt går vel, skal det være det perfekte mellemtrin mellem Superligaen og Premier League.

En tilværelse på første klasse

Mellemtrin er måske så meget sagt.

Johan Cruyff, Ruud Gullit, Robin van Persie og Ronald Koeman er blot nogle af de mange superstjerner, der undervejs i deres berømmede karrierer har båret Feyenoords trikot.

Derudover har klubben med i præmiepuljen som hollandsk mester fået en adgangsbillet til den største klubturnering af dem alle: Champions League.

Yankuba Minteh er udset til at spille en rolle i dels Feyenoords forsvar af det hollandske mesterskab og dels deres forsøg på at gøre en god figur i Champions League.

Som forsvarende hollandsk mester skal man ikke blot være med - man skal gøre sig til og drille de store.

Yankuba Minteh er blevet en del af en klub, hvor man ikke betegner det som et mirakel at besejre Real Madrid.

Farvelsalut fra chefen

Dagen forinden er en repræsentant fra Newcastle United på besøg i Ådalen.

Peter Ramage, hedder han.

I et mødelokale med udsigt til træningsanlæggets eneste naturgræsbane, den, der hedder bane 1, sidder han sammen med Yankuba Minteh. Også Yankubas rådgiver, Bakary Bojang er til stede. Fra OB har fodbolddirektør Björn Wesström og hans assistent Steffen Nielsen taget plads.

Peter Ramage er i Odense for at klappe de sidste ting af, inden Yankuba Minteh efter planen rejser til Holland dagen efter for at klare formaliteterne.

Den, der siger mindst omkring bordet, er Yankuba Minteh. Han sidder tilbagelænet, det meste af tiden stirrende stift ned i bordpladen, mens Ramage fortæller om Newcastle Uniteds forventninger til ham, og om processen, der har ført til, at klubben fra det nordlige England nu har besluttet at punge ud og få gambianeren til klubben.