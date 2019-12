Her er årtiets mest læste artikler

Årtiet er ved at være forbi, og efter nytår skal vi vænne os til, at vi befinder os i 2020’erne.

Et tilbagekig på 2010’erne på Fyn afslører, at de fynske læsere i høj grad interesserer sig for en vrissen slagter fra Langeskov og et blodsugende havdyr, der flyttede til Kerteminde.

TV 2/Fyn giver herunder et overblik over, hvilke ti historier der har haft flest læsere i løbet af de seneste ti år.

Nummer 10: Flere dræbte i togulykken på Storebæltsbroen (2019)

2. januar skete en af danmarkshistoriens værste togulykker på Storebæltsbroen. Et lyntog med 131 passagerer var på vej mod København, da en trailer fra et forbipasserende godstog væltede eller blæste lige ind i lyntoget.

Blandt andet forbi TV 2/Fyn var det første medie, der kunne fortælle, at der var tale om dræbte i ulykken og ikke kun tilskadekomne, som de første meldinger lød på fra politiet, blev artiklen en af de mest læste i 2019.

En stormfuld januarmorgen mistede otte mennesker livet i togulykken på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nummer 9: Politi offentliggør video i sag om betonklodsdrab (2016)

Fyns Politi offentliggjorde i oktober 2016 en overvågningsvideo fra en tankstation i Vissenbjerg i forbindelse med sagen, hvor en betonklods dræbte en kvinde på motorvejen.

00:11 Overvågningsvideoen viser en person, der enten kan være vidne eller gerningsmand til det fatale kast med en betonklods. Sagen er fortsat uopklaret. Luk video

Nummer 8: Test dig selv: Er du fynbo? (2016)

Ved du, hvor møllen sidder?

Tag fynbotesten her, og se, om du kender en række af de mest gængse fynske ord.

Testen blev bragt i 2016.

Nummer 7: Fyret 28 dage før sit 40-års jubilæum (2016)

Anne Marie Østergaard havde kunnet fejre 40-års jubilæum som hjemmehjælper på den samme arbejdsplads, Birkelund Plejecenter i Langeskov, men Kerteminde Kommune fyrede hende med fratrædelse kun 28 dage før jubilæet. Begrundelsen var besparelser og manglende kvalifikationer.

00:20 Anne Marie Østergaard blev fyret kort før sit jubilæum. Begrundelsen var besparelser og manglende kvalifikationer. Luk video

Nummer 6: Fynsk bager laver Danmarks bedste romkugle (2018)

Fynske bagere laver forrygende brunsvigere, men de mestrer også romkugler. Det gør de i hvert fald i Nørre Aaby Bageri, der i 2018 vandt prisen for Danmarks bedste romkugler.

Nørre Aaby Bageri er danmarksmester i at lave romkugler. Foto: Nørre Aaby Bageri

Få opskriften på Danmarks bedste romkugler her.

Nummer 5: Dyremishandling i Vollsmose (2017)

Kattens Værn fortalte i 2017 om grove tilfælde af dyremishandling i Odense-bydelen Vollsmose. Billeder af mishandlede katte spredte sig, især på de sociale medier.

Ifølge Kattens Værn er katten her blevet sparket ihjel. Foto: Privat

Nummer 4: Lig fundet i Odense Å (2019)

Politi, venner og familie ledte efter 19-årige Mark Corneliussen i flere dage, efter han en fredag havde forladt værtshuset The Old Irish Pub i Vintapperstræde i Odense. Politiet fandt hans lig i Odense Å.

Nummer 3: 13-årig overfaldet - en gruppe drenge så på (2018)

En gruppe drenge var på vej ud fra McDonald’s, da de mødte en gruppe på 10-15 ældre drenge, og efter en kort ordveksling valgte en af de ældre drenge at overfalde en 13-årig dreng.

Nummer 2: Blodsugeren fra Bagenkop (2018)

En usædvanlig halv meter lang blodsuger flyttede ind på Fjord & Bælt i Kerteminde.

00:32 Det er ganske sjældent, at fisken bliver fundet i havet ved Langeland. Video: Fjord&Bælt Luk video

Nummer 1: Den vrisne slagter (2011)

Indimellem dukker ældre historier fra TV 2/Fyn op på de sociale medier, hvor de bliver delt igen og igen. Sådan gik det med indslaget om “den vrisne slagter fra Langeskov” fra 2011, der gik viralt i 2017.

Helge Winther døde af kræft i 2016, og siden har slagterbutikken stået tom.