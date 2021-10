Her er fire råd, der kan beskytte dig mod oversvømmelse

Hos Vandcenter Syd, der har anlæg i Odense og Nordfyns Kommune, har de store mængder vand endda ført til oversvømmelser - både hos selskabet og hos kunderne.

- Det er kommet usædvanligt meget vand. Der er fuld belastning på alle vores anlæg, regnvandsbassiner og kloakker, og nogle af vores afløbssystemer bliver så overbelastet, at vandet løber over. Derfor skal vi have pumpet noget vand væk, for at systemet ikke går i stå, siger Per Hallager, der er projektchef hos Vandcenter Syd og fortsætter.



- Der er også masser af vores kunder, der oplever at blive oversvømmet, fordi vores systemer ikke kan følge med. Derfor har der også været meget travlt på telefonlinjerne.



Regnvandets vej

Når de store vandmasser rammer, har Vandcenter Syd svært ved at nå ud til alle kunder, der oplever oversvømmelser, fortæller Per Hallager. Derfor fokuserer man i stedet på, at anlæggene kan følge med regnmængderne.

- Oversvømmelserne hos kunderne kan delvis skyldes de store mængder regn oppefra. Det kan også være, at vores systemer er overbelastet, og så kan kunderne ikke komme af med vandet igen. Derfor forsøger vi at sørge for, at vores egne anlæg fungerer. Jo hurtigere vi får styr på dem, des hurtigere kan kunderne få vandet væk igen, siger Per Hallager.