Her kan du se 1. maj-talerne

Fordi arbejdernes kampdag i år foregår på nettet, er der rig mulighed for at følge med i 1. maj-talerne.

Fejringen af arbejdernes internationale kampdag kommer i år til at foregå en hel del anderledes end vanligt.

Frygt for spredningen af coronavirus har skubbet det normalt så sociale arrangement over på nettet. Men der er stadig rig mulighed for at følge med i dagens kamptaler.

Man kan begynde dagen allerede klokken 8 hos 3F i Kastrup og klikke sig videre til Socialdemokratiets arrangement klokken 9.

Derefter kan man fra klokken 09.30 kort kigge med hos 3F's hovedkontor, indtil Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) inviterer til den store formiddagsfinale klokken 10.

Her får du et overblik over, hvor og hvornår du kan se de forskellige taler:

* Klokken 8 til 09.30: 3F Kastrups fejring, der kan følges direkte på Facebook. Her skal følgende tale:

- Peter Hummelgaard, socialdemokratisk beskæftigelsesminister - klokken 08.15.

- Karsten Hønge, SF's politiske ordfører - klokken 08.30.

- Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører - klokken 08.45.

* Fra klokken 9: Socialdemokratiets arrangement på Arbejdermuseet i København, der kan følges på partiets hjemmeside og på Facebook. Her taler følgende:

- Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand og Danmarks statsminister - klokken 09.25.

* Klokken 09.30 til 11.15: 3F's hovedkontors fejring, der også kan ses på Facebook. Her taler følgende:

- Per Christensen, 3F's forbundsformand.

* Klokken 10 til 11.15: Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) 1. maj-fejring, der blandt andet kan ses på Facebook. Her skal følgende tale:

- Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand og Danmarks statsminister.

- Pia Olsen Dyhr, SF's formand.

- Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører.

- Lizette Risgaard, FH's formand.