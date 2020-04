Holder børn hjemme efter påske: Mor vil ikke risikere at smitte udsatte

I Tommerup bor Maria Bjerggaard sammen med sin mand og tre børn. Til dagligt arbejder hun som sosu-assistent med udsatte børn, der har tracheostomi. Det er børn, som har en direkte åbning ind i luftrøret, hvor et rør holder luftvejen åben.

Jeg synes, det er grotesk, at man gerne vil risikere at sprede smitten unødvendigt, og det kunne nemt undgås Maria Bjerggaard, mor til tre, Tommerup

Som der ser du nu, så skal Maria Bjerggaards børn starte i skole efter påske, men Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning bekymrer hende.

For hvad hvis hendes børn tager smitte med hjem fra skolen, og hun så giver det videre til de udsatte børn, hun arbejder med?

- Jeg synes, at det er helt forkert, og vi spreder smitten meget mere på den måde. Derfor holder jeg mine børn hjemme efter påske, siger Maria Bjerggaard til TV 2/Fyn.

Vigtigt at passe på vores børn

Nærmere bestemt står der blandt andet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at børn gerne må komme i skole eller i dagtilbud, selvom en person i børnenes husstand er smittet med coronavirus.

Men Maria Bjerggaard vil ikke risikere at smitte de udsatte børn, som hun arbejder med.

- Jeg synes, det er grotesk, at man gerne vil risikere at sprede smitten unødvendigt, og det kunne nemt undgås, hvis børn, der har smittede forældre i husstanden, ikke kommer i skole, siger hun.

Læs også Bekymret forældreorganisation: Hvorfor skaber man en direkte smittevej?

Hvis hun skulle føle sig tryg ved at sende sine børn i skole, mener hun, at retningslinjerne skal skærpes.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at Danmark kommer i gang igen, men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi passer på vores børn, siger Maria Bjerggaard.

Hænger ikke sammen

Maria Bjerggaard er ikke alene om sin bekymring. Mange forældre frygter nemlig, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder, at smitten spredes unødvendigt meget.

Næstformand for Forældrenes Landsorganisation Thomas Graven forstår heller ikke, hvorfor Sundhedsstyrelsen vil risikere at skabe en så direkte smittevej fra et hjem med coronavirus og til daginstitutionerne og skolerne.

- Det hænger ikke særlig godt sammen, at der tidligere har været så meget fokus på at begrænse smitte, og nu må børn bare komme i skole eller dagtilbud, selvom der er tilfælde af coronavirus i hjemmet, siger Thomas Graven.

Læs også Vi sender blomster til hinanden: - Det er en halv mors dag

Men spørger man forbyggelseschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø, er det ikke så problematisk.

- Det er klart, at hvis man ikke kan isolere sig selv i hjemmet, hvis man er smittet med coronavirus, så bliver det problematisk at sende børnene afsted, men vi har også ret skarpe retningslinjer i daginstitutionerne, og derfor er det ikke så problematisk, siger Niels Sandø.

Ingen grund til at fodre epidemien

Allan Randrup Thomsen, der er ekspert i virologi, giver dog imidlertid forældrene ret i deres bekymringer. Han mener heller ikke, at man som smittet bare kan isolere sig i eget hjem.

Læs også De fleste fynske kommuner er klar til skoleåbning fra onsdag

- Det forekommer mig enormt tonedøvt, at Sundhedsstyrelsen ikke lytter til forældrenes bekymringer. Forældrene foreslår jo ikke en ændring, der udgør en risiko. Det er omvendt mere sikkert, siger Allan Randrup Thomsen og uddyber:

- Den her genåbning er nødt til at være en styret proces, og myndighederne kunne lige så godt tage det ekstra sikkerhedsskridt. Der er ingen grund til at fodre epidemien unødvendigt, siger han.