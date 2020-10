I stedet for at fyre: Fynske robotvirksomheder deler ansatte

De tre fynske robotvirksomheder Gibotech, Cabinplant og Jorgensen Engineering er helt utraditionelt begyndt at dele medarbejdere.

Idéen er at undgå fyresedler, hvis der er for lidt at lave på den ene virksomhed, mens den anden mangler arbejdskraft, skriver dr.dk.

Samarbejdet er kommet op at stå siden coronapandemien fik sit greb om Danmark og resten af verden.

- Jeg vil rigtig gerne fastholde de gode medarbejdere, vi har, og kan vi så i en periode udlåne dem til andre, så synes jeg, at vi har en forpligtelse til det, siger Henrik Anker, direktør for Gibotech til dr.dk.

Ingen stjæler medarbejdere

Udover at dele ansatte har virksomhederne aftalt, at de ikke hugger hinandens medarbejdere.

Dertil kommer, at udvekslingen skaber vidensdeling.

- Vi får viden med hjem. Det er jo klart at en smed eller elektriker herfra, som kommer ud til en anden virksomhed, får ny viden med hjem og siger, "vi kunne også gøre sådan her", siger Henrik Anker til dr.dk.

Ifølge DR er samarbejdet faktisk ikke af helt ny dato. Aftalen blev oprindeligt indgået under finanskrisen i 2008, men har ligget i skuffen i mange år.

