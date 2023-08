Ingen fynske borgmestre råber vagt i gevær over forbud i ytringsfriheden

Alle kan udtrykke det, de vil og sige, skrive eller på anden måde udtrykke sine tanker offentligt.

Nogenlunde sådan lyder grundlovens paragraf 77 om ytringsfrihed. Men at brænde en koran - eller et andet religiøst skrift - af kan snart være en udtryksform, som du kan blive straffet for, hvis SVM-regeringens planer bliver til virkelighed.

Og det er ganske fornuftigt ifølge de fem fynske borgmestre, som TV 2 Fyn tirsdag i en rundringning har kunnet få i tale.

Hverken borgmesteren i Nyborg, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn eller Middelfart er bange for, at et forbud mod afbrænding af koraner vil begrænse deres borgeres frihed til at udtrykke sig, som de vil.

- Jeg synes, det er fornuftig at se på en eller anden form for afgrænsning. Det at der er nogle meget, meget få personer, der kan sætte hele landets sikkerhed på spil ved at opføre sig idiotisk, det synes jeg er fint nok, at man forsøger at finde en juridisk løsning på, siger Hans Stavnsager (S), der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du er ikke bange for, at det kan være en glidebane, og at vi i fremtiden må begrænse andre rettigheder, fordi nogle udefra vil have det?

- Vi har jo bevæget os i en mere liberal retning med afskaffelsen af blasfemiparagraffen, og det er jo så tydeligt, at det er der så nogle, der har svært ved at administrere på en ansvarlig måde, så nej det er jeg egentlig ikke bange for.

- Ytringsfriheden bliver misbrugt

Og selvom de fynske spidser måske normalt ikke bryder deres hoveder med koranafbrændinger og ytringsfrihed, så holder flere af dem på, at Christianborg-politikerne skal træde varsomt.

- Det er en principiel diskussion, som man skal være meget varsom med, men på den anden side, må vi også bare erkende, at ytringsfriheden bliver misbrugt til at genere andre mennesker, og det skal vi heller ikke finde os i, siger Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen (S).



Samme toner kommer der fra magttinden i Kerteminde.

- Vi skal den onde lyne mig værne om ytringsfriheden, men når der så er nogle få, der misbruger den frihed, som jeg synes, der bliver gjort her, så synes jeg det er okay at kigge på, om vi kan gøre noget, der forhindrer det, siger Kasper Ejsing Olesen (S), der er borgmester i Kerteminde.



Sikkerhedsressourcer irriterer

Selv ikke øens borgmestre fra Danmarks Liberale Parti, der med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i 2005 og 2006 stod hårdt på ytringsfrihedens urokkelighed under Muhammedkrisen, er imod regeringens meldinger om et indgreb.

- Jeg synes egentlig ikke at brænde koraner af har noget med ytringsfrihed at gøre, lyder det fra Nordfyn Kommunes Venstre-borgmester, Mette Landtved-Holm.

Hun bakkes op af sin partifælle fra Nyborg.

- Du må jo stadig gerne ytre dig om andres religion. Men det med at brænde bøger af, det er en meget mærkelig form for ytringsfrihed. Det er for mig næsten det modsatte, siger Kenneth Muhs (V).



- Jeg har egentlig i lang tid synes, det var irriterende, at vi som samfund skal bruge ressourcer på at dække nogle ganske få personer op, som egentlig render og laver nogle skøre ting, tilføjer Mette Landtved-Holm.



Men gør det ikke ondt på sig som venstrekvinde at pille ved ytringsfriheden?

- Jeg kan slet ikke se, at det rammer mig i, hvordan jeg ytrer mig, siger Nordfyn-borgmesteren og minder om, at vi i forvejen har ordensregler, der skal sikre, at vi lever i ro og fordragelighed med hinanden.

Kenneth Muhs slår på, at ytringsfriheden også allerede i forvejen har lovmæssige begrænsninger.

- Vi har jo allerede i dag begrænsninger i ytringsfriheden, vil nogle jo sige. Du må for eksempel ikke brænde andre landes flag af. Det er der ingen, der mener er et knæfald for noget, siger Kenneth Muhs.



- Tjener kun til mobning

Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen, minder også om, at flagafbrændinger i forvejen er ulovlige.

- Alle har stadig lov til at ytre sig om for eksempel islam. Det er ytringsformen, som bliver pillet ved, siger Kasper Ejsing Olesen.

Og for Middelfart-borgmesteren Johannes Lundsfryd tjener den ytringsform - koranafbrændinger - kun ét formål.

- Der er ingen grund til at brænde koraner af, det tjener ikke andet formål, end at mobbe andre mennesker, og det tænker jeg, at de fleste mennesker tager afstand fra, siger Lundsfryd.

Både Odense, Langeland, Svendborg og Assens' borgmestre er blevet kontaktet i forbindelse med denne artikel, men de har enten afvist at deltage eller er ikke vendt tilbage.

En anden fynbo, som TV 2 Fyn tirsdag har forsøgt at få i tale om regeringens forbud mod koranafbrændinger, er Socialdemokratiets retsordførere Bjørn Brandenborg. I modsætning til de fynske borgmestre, så han nemlig ud til at gå imod regeringen og sit eget partis politik på området.