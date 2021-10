Ja tak! Fynboer vil have mere fartkontrol

- Ja tak fra Vollsmose!

Det var Halimo Abdis svar, da hun fredag morgen under tankning af sin bil blev spurgt, om hun ønsker mere fartkontrol.

Og Halimo Abdi er ikke alene. En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 7 ud af 10 fynboer gerne ser, at der kommer flere fartkontroller.

På tankstationen i Odense fredag morgen var der fortællinger om motorcykler med 200 kilometer i timen gennem Middelfart i sommerhalvåret, om Ørbækvej som bliver brugt som motorvej og om fartbøller på Svendborgmotorvejen og villaveje.