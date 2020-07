Jysk Fynske Medier fyrer 88 ansatte: - Det er en rigtig trist dag

88 medarbejdere modtog onsdag en fyreseddel.

Det er ottende sparerunde i Jysk Fynske Medier siden 2015, og denne gang nedlægger de 94 stillinger som en konsekvens af coronakrisen.

- Det er en rigtig trist dag. Det er kommet bag på mange af mine gode og dygtige kolleger, som jeg har kendt gennem mine snart 20 år i virksomheden, siger Lars Maiborg, som er tillidsrepræsentant for HK-afdelingen i Jysk Fynske Medier.

Salgsmedarbejderne står for skud

Året 2020 er ødelagt, og vi ser ind i et kæmpe underskud Jesper Rosener, direktør, Jysk Fynske Medier

Og netop HK-medarbejderne rammes hårdest i sparerunden. Her skal der fyres over 50 medarbejdere inden for salg, distribution og IT.

- Nu skal vi til at løbe stærkere. Men det er vi jo vant til, siger Lars Maiborg.

Den reaktionelle afdeling nedlægger 30 journalistiske stillinger. I første omgang havde journalisterne udsigt til langt flere fyresedler, men det kan nu undgås på grund af en støtte på 20 millioner kroner fra ejerne.

- Hvis vi skulle have gennemført vores oprindelige spareplan og fyre flere journalister, så var der en stor fare for, at kvaliteten af vores produkter ville falde, og dermed en fare for at miste en del abonnenter, siger administrerende direktør Jesper Rosener.

Salgsafdelingen havde håbet på færre besparelser på deres område, men tillidsrepræsentanten kan godt forstå prioriteringen.

Printforretningen er i vedvarende fald. Men til gengæld øger vi den digitale omsætning Jesper Rosener, direktør, Jysk Fynske Medier

- Hvis vi skulle af med samtlige journalister, havde jeg været bekymret. Nu kan vi håbe, at styrken til den redaktionelle del også kommer til at styrke vores afdeling, siger Lars Maiborg og bakkes op af journalisternes tillidsrepræsentant:

- Jeg er glad for støtten til journalistikken. Jeg tror, den er nødvendig i de tider, vi har. Og så håber jeg, at salget kommer op, så det indirekte bliver en støtte til salgsmedarbejderne også, siger Lene Sarup.

På journalistfronten fordeler fyresedlerne sig på den kommercielle radio, printcentralen i Esbjerg samt lokalt og regionalt skrivende journalister.

Direktør Jesper Rosener tror på, at fremtiden nok skal blive lysere med en større digital satsning. Foto: Masoud Jafari Pouia

Avisen yt, digitalt nyt

Det er langt fra første sparerunde for mediekoncernen, der både har Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Denne gang var det coronaen, der spillede en afgørende rolle.

- Året 2020 er ødelagt, og vi ser ind i et kæmpe underskud. Vores plan så egentlig fornuftig ud, men så kom coronaen, og det påvirker os voldsomt, fordi vi har ekstremt mange annoncekroner, siger administrerende direktør Jesper Rosener.

Den anden grund til de mange sparerunder kan ikke tilskrives coronaen, men derimod faldet af blandt andet avisabonnementer.

- Printforretningen er i vedvarende fald. Og dermed vil annonceomsætningen fra print også falde de næste år. Men til gengæld øger vi den digitale omsætning, så vi tror stadig på, at betaling for indhold vil stige, siger direktør Jesper Rosener og fortsætter:

- Men vi kan ikke sige farvel til den trykte avis, da det digitale slet ikke er stort nok endnu.

Der er altså en omstillingsproces i gang hos koncernen, hvor digitalisering begynder at fylde mere og mere. Hos journalisterne ved man også, at man skal begynde at tænke i nye baner.

- Vores kerneprodukt er journalistik, og det kan man lave på mange måder. Vi øver os på at finde den måde, som brugerne helst vil have. Så vi skal blive ved med at udvikle og prøve nye ting, siger Lene Sarup, der er tillidsrepræsentant for journalisterne i Jysk Fynske Medier.