Kampen om slottet: Fynske borgmestre lægger pres på Christiansborg

- Nu er der gået et halvt år siden, at de fik et nej, så nu skal vi have speedet den konkrete sag op. Og så skal vi også have kigget på at få nogle andre rammeaftaler for den slags projekter fremadrettet, siger den socialdemokratiske Kerteminde-borgmester Kasper Ejsing Olesen.

Bekymret for udsigt

Blandt de fynske folketingsmedlemmer, der deltog på mandagens møde, var blandt andet Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl, som lyttede på borgmestrenes ønsker og tanker om planerne for Nyborg Slot.

- Borgmestrene fortalte, at de havde henvendt sig til ministeren og håber på et positivt svar. Jeg kan være bekymret for, hvor hurtigt der kommer til at ske noget, fordi det nytter ikke noget, at vi laver en løsning, hvor Nyborg Slot først kan komme i brug i 2030.

Jens Henrik Thulesen Dahl vil nu bringe sagen videre på Christiansborg.