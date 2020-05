Klar i juni: Ny robot kan pode patienter

Fire uger har det taget et hold robotforskere fra Syddansk Universitet at udvikle verdens første fuldautomatiske podningsrobot. Robotten vil sørge for, at sundhedspersonalet ikke udsættes for potentiel smitte i forbindelse med podningstest af personer, som er mistænkt for at være smittet med covid-19. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Det Tekniske Fakultet ved SDU.

Prototypen har med succes podet flere testpersoner, og det vækker glæde blandt forskerne på SDU. Thiusius Rajeeth Savarimuthu, som er en af robotforskerne på SDU, har selv været en af testpersonerne for den nye podningsrobot.

- Det gik rigtig godt. Jeg sidder her jo endnu, fortæller forskeren i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi har med succes demonstreret verdens første fuldautomatiske podning og leveret et ”Proof of concept” af processerne i en robotpodning.

Robotten forventes at kunne pode de første patienter i slutningen af juni.

Udvikling i døgndrift

Thiusius Rajeeth Savarimuthu leder det hold af ti forskere, som i døgndrift har arbejdet med udviklingen af podningsrobotten. I Industri 4.0 Lab på Syddansk Universitet har forskerne blandt andet 3d-printet et specieldesignet værktøj til engangsbrug, som robotten bruger til at holde de podepinde, som bruges til test for covid-19.

- Jeg var overrasket over, hvor blødt robotten formåede at lande podepinden på det punkt i halsen, den skal ramme - så det var en stor succes, forklarer Thiusius Rajeeth Savarimuthu.

Robotten stikker efter podningen selv podepinden ned i et glas og forsegler prøven ved at skrue låget på. Den fuldautomatiske test udført af robotten gør det altså sikkert for sundhedspersonale at teste patienter, som kan være smittet med covid-19.

Begejstring ved OUH

Fra både Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og regeringen lyder det, at flere og flere skal testes, og det øgede antal af test udsætter sundhedspersonalet for større risiko for selv at blive smittet. Robotten kan her mindske risikoen for smitte med covid-19, men den kan også bruges i forbindelse med test af andre sygdomme.

- Der er perspektiver i at udvikle en podningsrobot, så robotter kan overtage podningsarbejdet både i forhold til covid-19, og også ved alle fremtidige vira, siger Thiusius Rajeeth Savarimuthu i pressemeddelelsen.

Det støttes af lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital Kim Brixen. Han har fulgt udviklingen af podningsrobotten nøje, og han hilser robotten velkommen, som en vigtig del af fremtidens sikre test for sygdomme.

- I øjeblikket tager sundhedspersonale sig af at pode for covid-19, men arbejdsforholdene kan være en udfordring. Samtidig er medarbejderne meget efterspurgte i andre funktioner, forklarer Kim Brixen i pressemeddelelsen.

Nu under coronakrisen er en robot, som den, der er udviklet ved SDU, nødvendig - og ifølge Kim Brixen er det ikke kun på sygehusene:

- Robotten har et stort potentiale for massescreening af covid-19 i sundhedsvæsenet, men også i forbindelse med grænsekontrol eller i lufthavne.

Nyt robotfirma

Den nye robot, som er udviklet på bare fire uger, vil snart være klar til at komme ud af laboratoriet og blive solgt på det globale marked.

- Vi har skabt virksomheden Lifeline Robotics A/S, hvor vores vision er hurtigst muligt at få robotten ud at gøre gavn på det globale marked: i lufthavne, i flygtningelejre og hvor der ellers er behov, fortæller direktør Søren Stig fra Lifeline Robotics i pressemeddelelsen.

Søren Stig har sideløbende med forskernes udvikling af podningsroboten arbejdet med få investeringer og samarbejde med etablerede robotfirmaer, så podningsrobotten kan komme ud på det internationale. Disse kræfter tæller stifter af Universal Robots Esben Østergaard og Vækstfonden, som er statens finansieringsfond. Planen er, at robotten allerede om en måned skal pode de første patienter, fortæller Søren Stig:

- Ambitionen er, at vi skal på markedet så hurtigt som muligt. Planen er, at vi har en prototype, som poder patienter sidst i juni, og robotten er færdigudviklet og klar på markedet til efteråret, når anden covid-19-bølge rammer.