Køre- og teoriprøver i hele landet er aflyst året ud

Det bliver ikke muligt at få kørekort til motorcykler eller personbiler, før til næste år.

Alle teoriprøver og køreprøver, der skulle have været afholdt frem til og med den 2. januar, er blevet indstillet.

Læs også Lang ventetid på køreprøver: - Situationen er fuldstændig håbløs

Det oplyser Rigspolitiet lørdag.

- Køre- og teoriprøver indstilles foreløbigt til og med den 2. januar 2021, dog skal der fortsat gennemføres prøver til storvognskategorierne, lyder det på Twitter.

Årsagen til de landsdækkende aflysninger er situationen med corona i Danmark, oplyser Rigspolitiet til Ritzau.

Også i foråret blev prøverne sat på pause i en periode. Det skete, da store dele af Danmark blev lukket ned i marts.

Prøverne blev genoptaget og afviklet på ny i slutningen af april.

Et halvt år senere - i oktober - fik den stigende smitte med covid-19 dog igen konsekvenser for køreprøverne.

Den 29. oktober blev det et krav, at både elev og prøvesagkyndig skulle bære mundbind eller visir til køreprøven.

Udmeldingen kom i forbindelse med, at en række andre tiltag, der skulle bremse smitten med coronavirus i Danmark, trådte i kraft. Dengang blev kravet om at bære mundbind blandt andet udvidet til at gælde flere offentlige steder.

Læs også Politiet åbner for køreprøver igen: - Stor stressfaktor kan forsvinde

Nu er restriktionsskruen så strammet yderligere, og det kan altså også mærkes for de personer, der ellers havde håbet på et kørekort eller en bestået teoriprøve inden nytår.

Teoriprøven er en teoretisk prøve, som eleverne skal bestå, før de kan få lov at tage kørekortet. Prøven tager cirka en halv time og tester elevernes viden inden for færdsel og trafik.

Man skal have gennemført 29 teorilektioner, før man må tage prøven.

Både teori- og køreprøve afholdes ved ens lokale politis prøvested.